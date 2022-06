Laia Bonet, presidenta del TMB / TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recolzat el manifest que l'Observatori contra l'homofòbia ha presentat aquest dimarts durant l'acte Orgull per la Diversitat. En l'esdeveniment ha estat present la presidenta de TMB, Laia Bonet, el president de l’Observatori contra l’homofòbia, Eugeni Rodríguez, i el coordinador tècnic del mateix Observatori, Cristian Carrer.

A part de mostrar el seu suport, Laia Bonet ha aprofitat l'ocasió per repassar el pla per la prevenció, detecció i intervenció envers la LGTBI, i ha reivindicat la "tolerancia zero" a qualsevol agressió que pugi patir aquest col·lectiu. Mostra d'això és que, segong Bonet, TMB "no ha deixat d'actuar" i "s'han desplegat diverses mesures d’actuació centrades en cinc eixos”.

MÉS INFORMACIÓ Una passatgera i treballadors de TMB assisteixen un part a una estació de Metro de Barcelona

Bonet també ha volgut remarcar que la plantilla que conforma TMB rep una formació dirigida a "prevenir, identificar i intervenir" en cas de discernir alguna situació discriminatòria. En aquesta línea, els agents violeta son un dels elements que volen introduir en tota la xarxa de metro. La funció d'aquests agents és "fomentar la tolerància zero davant de qualsevol manifestació de violència sexista o LGTBI-fòbica i reforçar la informació i l’atenció a persones víctimes d’assetjament".

A més a més, TMB també du a terme accions de conscienciació i sensibilització “que aporten un gra de sorra a generar la consciència col·lectiva que necessitem com a societat”, segons explica la presidenta.

Per últim, Laia Bonet ha explicat que “s’han creat tallers educatius per aportar valors i continguts de respecte als més joves” i que intenten millorar permanentment els "protocols d'actuació i coordinació amb els cossos de seguretat".