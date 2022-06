Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona

El 30 de juny és el dia que finalitza la temporada i, per tant, es tanca l'exercici econòmic dels clubs. Això significa que el Barça només té dos dies per revertir el balanç econòmic d'aquest curs 2021/22, que registra unes pèrdues d'aproximadament uns cent milions d'euros. Més enllà del catastròfic que pot ser acabar una temporada perdent 100 'kilos', el que és veritablement preocupant és que seria el tercer exercici consecutiu que registra pèrdues: el 19/20, amb 97 milions (era el primer any amb Covid), i el 20/21 amb 481 milions.

Tot i això, la junta directiva presidida per Joan Laporta té un as sota la màniga que els salvarà la temporada: la venda del 10% dels drets televisius al fons Sixth Street. Aquest acord, segons La Vanguardia, es tancarà aquest dimecres a les oficines del Camp Nou, i les quantitats que han transcendit són: 205 milions d'euros a canvi del 10% dels drets televisius durant 25 anys.

Aquest acord arriba després que l?entitat blaugrana rebutgés el pacte amb Goldman Sachs, Bank of America i CVC . Per tant, aquest extraordinari ingrés permetrà que aquest exercici econòmic torni a ser positiu.

MÉS ACTIUS PER VENDRE

Tot i això, aquesta no és l'única venda extraordinària que farà el Barça. Cal recordar que el 16 de juny es va aprovar en una Assemblea Extraordinària de Socis Compromissaris que el club blaugrana podia vendre les dues famoses "palanques":

- Fins al 25% dels drets televisius.

- Fins al 49,9% del Barça Licensing & Merchandising (BLM), la societat que explota la comercialització de samarretes i altres articles del Barça.

Ara com ara, només ha aconseguit vendre el 10% de la primera palanca. Un moviment intel·ligent, ja que permet resoldre l'exercici econòmic d'aquest any i guardar-se un percentatge més gran, el 15% restant, per negociar-lo amb més calma i sense presses per tenir una data límit propera.

SIXTH STREET

El fons que comprarà el 10% dels drets televisius del Barça és Sixth Street , nascut el 2009. És un "monstre" econòmic: més de 60.000 milions d'euros en actius, més de 400 treballadors, seus a Nova York, Londres , Hong Kong, Boston, Luxemburg, Houston, Melbourne...

En l'àmbit futbolístic, també té tractes amb el Reial Madrid, ja que va pagar 360 milions d'euros al club presidit per Florentino Pérez perquè es destinessin a convertir el nou estadi Santiago Bernabeu en un espai referent al món pel que fa a lleure i entreteniment es refereix.