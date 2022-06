El Ministeri de Drets Socials i les comunitats autònomes han arribat a un acord el 28 de juny per definir el nou model de residències. La principal novetat és que els centres que es construeixin a partir d'ara tindran un màxim de 120 places; d'aquesta manera, es vol millorar l'atenció que es presta i que, en els pròxims anys, hi hagi un treballador per cada dos usuaris als centres de gent gran o de persones amb discapacitat. Aquesta xifra màxima d'usuaris serà de 75 en les zones rurals i de 90 en localitats de població intermitja.

L'acord es va tancar per la mínima. Foto: Europa Press

Les que ja existeixen (i ho requereixin) hauran d'adaptar-se i habilitar espais de convivència per a un màxim de 15 persones, que tinguin una zona comuna amb cuina i on també hi hagi sala d'estar i menjador.

L'aprovació d'aquest acord té el suport de diversos agents socials, tot i que la patronal de les residències critica que el nou format farà que creixin els costos per a l'usuari.

10 CONTRA 9

La votació, però, va ser ajustada. Astúries, Illes Balears, Extremadura, Aragó, Canàries, Navarra, Comunitat Valenciana, La Rioja, Melilla i Cantàbria van mostrar-se favorables a l'acord, mentre que Catalunya, Euskadi, Andalusia, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Ceuta i les dues Castelles (a la Manxa governa el PSOE) van votar en contra.

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, va felicitar-se per l'aprovació de l'acord, que va definir de "transformació en consens polític del que ja és un amplíssim consens social després de la pandèmia" i va dir que així "mirem el futur i a la vellesa amb esperança".