Dia històric. Aquest 28 de juny, Turquia ha arribat a un acord amb els governs de Suècia i Finlàndia per aixecar el veto perquè els dos estats bàltics puguin entrar a l'OTAN. Mandataris dels tres països s'han reunit a Madrid (amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg) just abans de l'inici de la cimera de l'Aliança Atlàntica.

La signatura de lacord. Foto: OTAN / Europa Press

Aquest document no suposa l'adhesió immediata dels dos països nòrdics a l'Aliança Atlàntica, però sí que inicia el procés , els passos concrets del qual es faran "en els propers dies", quan els aliats de l'OTAN aborden la unió d'Hèlsinki i Estocolm al grup militar.

El govern d' Erdogan havia justificat el seu veto, fins ara, al·legant la seva suposada connivència amb organitzacions com el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i les Unitats de Protecció Popular (YPG).

Ara, Suècia i Finlàndia s'han compromès a ajudar Turquia amb la "garantia de la seva seguretat nacional", incloent modificacions a les seves legislacions per incloure com a objectiu les operacions del PKK i apuntar a l'extradició dels presumptes membres, tal com ha explicat el secretari general de l'Aliança Atlàntica.

Tant Stoltenberg com el president dels Estats Units, Joe Biden, han celebrat l'acord.