La xarxa elèctrica de Sant Feliu de Llobregat va rebre una inversió de 700.000 euros per part d'Endesa durant el 2021. La companyia va instal·lar noves línies soterrades de mitjana tensió a set punts del municipi: el polígon industrial El Pla i els barris de La Salut, Can Calders, Can Nadal i Roses-Castellbell.

Un dels espais que s'ha millorat. Foto: Endesa

La companyia assegura que aconseguir ciutat lliures d’emissions passa, a la força, per l’electrificació de la societat, és a dir, la implantació de sistemes d’autoconsum i l’extensió de la mobilitat elèctrica, entre altres. A més, tot això ha d'anar acompanyat d’una implantació massiva de parcs d’energies renovables en el camp de la generació. Aquest canvi requereix, a la vegada, una xarxa elèctrica robusta, resilient, digital i flexible.

REFORMA DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

D’altra banda, l'any passat es van reformar 15 centres de transformació, canviant les cabines tradicionals per unes d’encapsulades (més segures, resistents i maniobrables) i, d’altra banda, es va instal·lar un sistema de telecomandament.

Aquests sistemes d’actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, fent que el temps de reposició de servei sigui molt més ràpid. Està previst que entre aquest any 2022 i el 2024 se’n reformin 63 més amb una inversió prevista d'un milió i mig d'euros. Així, en acabar l’any 2024, hi hauria al municipi un total de 135 centres de transformació, més de la meitat de les 223 instal·lacions d’aquest tipus que donen servei.