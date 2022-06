Gerarrd Piqué es pot haver excedit en la seva ambició i un Jutjat de Mahjadahonda l'investiga/ @EP

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda ha obert diligències prèvies per investigar si el futbolista Gerard Piqué va cometre els delictes d'administració deslleial i corrupció en els negocis durant el procés per traslladar la Supercopa a l'Aràbia Saudita .

Segons la seva interlocutòria la magistrada Delia Rodrigo admet una querella per les informacions revelades pels Supercopa Files, la investigació del Confidencial que ha destapat una llarga llista de presumptes irregularitats a la cúspide del primer esport nacional . La jutgessa considera procedent en la interlocutòria practicar aquelles diligències essencials encaminades a determinar la naturalesa i circumstàncies dels fets. S'adreça, a més, a la Fiscalia Anticorrupció perquè el departament que dirigeix Alejandro Luzón l'informi sobre si considera el seu jutjat competent i li detalli les indagacions dutes a terme fins al moment atès que el Ministeri Públic va obrir una investigació pròpia fa setmanes.

LA DENÚNCIA PART D'UN AFILIAT DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL QUE ADUIX INCOMPLIMENT DEL CODI ÈTIC DE LA FIFA



Després de les primeres notícies publicades l'entrenador i afiliat a la Reial Federació Espanyola de Futbol anomenat Miguel Galán va presentar diverses denúncies contra Rubiales i Piqué, que van negociar el cobrament d'una comissió de 24 milions d'euros per a una empresa del central culer per la seva participació a la negociació que va acabar amb la venda de la Supercopa d?Espanya a Aràbia Saudita. Una d'aquelles querelles ha desembocat a l'acte conegut aquest dimarts a última hora.



Ara Piqué té tres dies per interposar un recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra la interlocutòria i cinc dies per interposar un recurs d'apel·lació directe sense haver estat citat a declarar com a imputat.

Miguel Galán és conegut al món del futbol per criticar l'intrusisme de jugadors retirats a les banquetes sense sotmetre's al període de formació necessari que marca el reglament per ser entrenador.

La denúncia sosté que tant Rubianes com Piqué poden haver transgredit diversos reglaments com el codi ètic de la FIFA, que prohibeix el cobrament de comissions a tots els directius, àrbitres i jugadors del futbol mundial “ja sigui en benefici propi o intermediaris”.

També el codi ètic de la pròpia RFEF, segons el qual, no es pot "acceptar, lliurar, oferir, prometre o demanar comissions, en benefici seu o en el de tercers, per negociar o tancar acords, llevat que estigui així establert en un contracte legítim".



Aprecia responsabilitat a Piqué en recordar que és jugador en actiu del Barça i president del FC Andorra, sotmès a la disciplina de la RFEF pel que assenyala un conflicte d'interessos i incideix en un altre article del codi ètic, segons el qual, “ els directius de la RFEF han d'actuar en tot moment amb transparència en representació dels interessos de la RFEF , així com assegurar-se que hi hagi transparència i igualtat de tracte cap a qualsevol tercer en el context d'una relació contractual o professional”.