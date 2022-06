La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha subratllat aquest 29 de juny al Ple del Congrés que no ha "pressionat ni cessat" cap directiu d'institucions independents, davant les crítiques del PP, Vox i Ciutadans després de la recent dimissió del president de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Calviño, durant la seva intervenció. Foto: Europa Press

"Perquè no quedi cap dubte: jo ni he pressionat ni he cessat el líder de cap institució independent", ha dit Calviño, que en les tres preguntes de la sessió de control al Govern a la Cambra Baixa ha estat acusada d'haver forçat la sortida de Juan Rodríguez Poo al capdavant d'Estadística.

La vicepresidenta econòmica també ha volgut desmarcar-se de qualsevol crítica al governador del Banc d'Espanya per part del Govern, assegurant que és una institució amb què, ha dit, està "sempre absolutament alineada". "Aquest és un Govern que respecta i recolza les institucions. Li demanaria que no faci acudits ni critiqui els funcionaris ni els treballadors del CIS i de l'INE, que són dues institucions que jo sempre he respectat i defensat", ha conclòs, en resposta a Iván Espinosa dels Monteros, de Vox.