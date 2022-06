Omar Sánchez ha iniciat una nova etapa a la seva vida sense Anabel Pantoja / Instagram @omar_sancheze33

Omar Sánchez és molt clar a l'hora d'analitzar l'actitud d' Anabel Pantoja en una entrevista en exclusiva per a la revista "Lecturas": "Ens ha faltat al respecte a la seva família ia mi i em fa vergonya i ràbia veure aquestes imatges... mai he patit tant per amor”.



L'exparella d'Anabel té clar quin paper està fent Yulen amb la seva encara dona: "Anabel és una passada per arribar a la final del concurs i pot ser que a Anabel li agradi força Yulen, però crec que ho passarà malament perquè ell no està enamorat”.

Omar Sánchez explica quin és el seu punt de vista d'aquest nou romanç: "Es poden fer petons i afecte, però això s'ho podria haver estalviat" i ha confessat "ha estat una ruptura mediàtica força dura".