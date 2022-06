Terelu Campos en plena migdiada/ @Telecinco

Al ' Sálvame Mediafest 2022 ' hi ha hagut rialles, emoció, música, però també traïcions. Amb els rul·los posats, feta un cabdell al sofà i descansant els ulls, podem veure Terelu Campos dormint davant la tensió del directe. Gema López revela que va ser la instigadora de la traïció, però la mà executora va ser Miguel Firgenti.

Hem trobat la presentadora rondant per la zona del festival, després d'anar al seu assaig per a l'actuació de demà. En aquell mateix moment s'assabenta que un company l'ha traït. Tot i no saber què ha passat, la filla de María Teresa Campos surt corrent enfadada, “això era connectar per una putadeta”.

El periodista se'n va darrere d'ella per intentar explicar que és una simple malmesa, però ella no vol saber res, “m'he quedat aquí per fer un favor!”