Alba Carrillo ha trencat públicament amb Santi Burgoa després de la reconciliació sentimental que finalment no ha arribat a bon port. Tant, que la model no ha dubtat a referir-se al seu festeig amb unes paraules molt rudes.

La seva història d'amor va agafar tothom per sorpresa i no van trigar a convertir-se en una de les parelles més estimades. Però la que fos finalista de 'Gran Hermano VIP' i 'Supervivientes' ha trencat el seu silenci sobre el final de la seva història amb Santi Burgoa, a qui ha donat carbasses públicament. "M'he avorrit. No és que ell sigui avorrit, m'ha avorrit la situació", ha reconegut sense embuts la que va ser parella de Fonsi Nieto, amb qui és mare del seu fill Lucas.