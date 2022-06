L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha format 378 alumnes amb la Unitat de Simulació Clínica en el seu primer any de funcionament, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres 29 de juny.

Es tracta d'una unitat que té com a objectiu formar personal sanitari i no sanitari en la gestió de situacions clíniques de diferent complexitat.

Han dut a terme cursos de suport vital bàsic, de suport vital avançat per a adults, tallers d'habilitats tècniques, tallers d'habilitats no tècniques, cursos de gestió de crisi en urgències per a CUAP, cursos de gestió de crisi en anestesiologia, cursos de gestió del pacient amb politraumatisme, cursos de suport vital neonatal i tallers de reparació perineal, entre d'altres.