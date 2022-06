Els preus no paren de pujar. Foto: Freepik



L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat un 1,8% al juny en relació amb el mes anterior i ha disparat la taxa interanual 1,5 punts, fins al 10,2%, el nivell més alt des d'abril de 1985. segons les dades avançades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, la inflació encadena dos mesos consecutius d'ascensos a la taxa interanual després que a l'abril es moderés 1,5 punts de cop, fins al 8,3%. Al maig va escalar fins al 8,7% i aquest juny ha superat els temuts dos dígits: el 10,2%.

La dada de juny, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans de juliol, supera en quatre dècimes el pic que s'havia aconseguit el mes de març, del 9,8%.

NOU RÈCORD HISTÒRIC EN EL PREU DE LA GASOLINA I EL GASOLI



Segons les últimes dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea recollits per Europa Press , corresponents a part de la tercera i quarta setmana de juny, el preu mitjà de la gasolina i del gasoil a Espanya va registrar un nou rècord històric, consolidant-se per sobre dels dos euros per litre.

Des de la invasió d'Ucraïna per Rússia a finals del febrer passat, els preus dels dos combustibles s'han disparat més d'un 30%. En el cas de la benzina, el percentatge d'augment s'eleva fins al 33% i el del dièsel al 38%.