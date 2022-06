El primer torn va dirigit a nens de 6 a 12 anys i se celebra del 27 de juny al 2 de juliol. El segon torn és per a estudiants de 13 a 17 anys i se celebra del 4 al 9 de juliol./ @ONCE

Al voltant de 60 nens i joves d'entre 6 i 17 anys amb discapacitat i sense participen en els campaments inclusius que l'ONCE organitza a Barcelona per a participants de Catalunya. Seran dos torns de campaments que es desenvoluparan a l'alberg i casa de colònies La Conreria, a la Ctra. Badalona-Mollet km. 6 (BV-500), situada a la localitat de Tiana, a la comarca del Maresme (Barcelona).



El primer torn va dirigit a nens de 6 a 12 anys i se celebra del 27 de juny al 2 de juliol. El segon torn és per a estudiants de 13 a 17 anys i se celebra del 4 al 9 de juliol.



Aquesta iniciativa dels campaments inclusius, que es desenvolupa per tot el país, va ser represa l'estiu passat després de la interrupció per la pandèmia, i aquest any torna amb força renovada organitzada per la Direcció de Promoció Cultural, Atenció al Major, Joventut, Oci i Esport de l’ONCE.



DESCOBREIX EL TEU TALENT

En aquesta edició, el títol genèric d'aquesta activitat estiuenca tradicional que cada any impulsa l'Organització és 'Descobreix el teu talent', ja que els participants podran gaudir de multitud d'activitats relacionades amb la música, l'art, la literatura, les manualitats o el teatre, on descobriran i potenciaran el talent de la mà dels equips de monitors especialitzats de l'ONCE. El treball realitzat al llarg del campament serà mostrat a la gala final 'Got talent', en la qual podran sentir-se autèntiques estrelles.

A més dels tallers artístics, hi haurà altres activitats programades igual de divertides: esports, excursions, vetllades nocturnes, activitats de multiaventura… Tot amb l'objectiu de passar-ho molt bé després del curs acadèmic.

Un ampli ventall d'activitats amb què l'ONCE persegueix diversos objectius, entre ells propiciar que els menors obtinguin una relació millor amb ells mateixos i amb el seu entorn, fomentant l'interès per la realització d'activitats grupals i la col·laboració en les tasques col·lectives, i potenciar creativitat, autoestima, autonomia i desenvolupament d'habilitats.



Els campaments d'integració estan dirigits a estudiants de 6 a 17 anys, afiliats a l'ONCE o no afiliats que estiguin sent atesos pels serveis educatius de l'Organització. També estan oberts a la participació de nois i noies sense discapacitat: familiars directes, companys de classe o amics del mateix rang d'edat. En total, prop de 500 escolars participen aquests dies en campaments organitzats per tota la geografia espanyola.