Un vehicle, repostant. Foto: iberdrola

Iberdrola ha signat un acord de col·laboració amb Evarm, l'empresa catalana d'enginyeria especialitzada en la transformació de vehicles professionals a combustibles alternatius, pel qual els seus vehicles podran proveir a la hidrogènera que la companyia ha posat en marxa a la Zona Franca de Barcelona.

Evarm es converteix així en el primer client privat que fa ús del combustible renovable generat per Iberdrola a Barcelona , fet que suposa un important avenç per al desenvolupament de la utilització de l'hidrogen verd per aconseguir una mobilitat més sostenible.

Es tracta de la primera planta comercial de producció i dispensació d'hidrogen verd d'ús públic a Espanya que Iberdrola ha construït en menys d'un any per donar servei a la flota específica d'autobusos de TMB i que està dissenyada per tenir capacitat suficient per poder atendre altres clients.

La col·laboració amb l'empresa catalana d'enginyeria suposa el primer pas de l'obertura de la hidrogenera perquè la resta de flotes i indústries de la Zona Franca adoptin aquest vector renovable com a solució energètica i es pugui generar un efecte tractor sobre tot allò que envolta aquesta tecnologia.

L'hidrogen verd és una de les solucions més eficients per ajudar els sectors industrials més contaminants, en què la seva electrificació no és possible, puguin transformar els seus processos i ser més sostenibles.

Iberdrola encapçala el desenvolupament de l'hidrogen verd amb més de 60 projectes per respondre a les necessitats d'electrificació i descarbonització de sectors com la indústria o el transport pesant. Així, se situa al capdavant del nou repte tecnològic que suposa la producció i el subministrament d'hidrogen a partir de fonts d'energia 100% renovable en el procés d'electròlisi.