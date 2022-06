Pedro Sánchez con la bandera española la revés/ @EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha intervingut aquest dimecres davant els líders de l'OTAN amb la bandera d'Espanya col·locada de cap per avall. Ha estat durant l'obertura de la Cimera que se celebra aquesta setmana a Madrid, a la sala que acull les reunions del Consell Atlàntic.



Després de la tradicional foto de família, els presidents i els primers ministres de l'Aliança s'han dirigit a la sala plenària on se celebren les sessions de treball en què es definiran les línies d'acció de l'OTAN per als propers anys.



La sessió ha estat inaugurada pel líder de l'Aliança, Jens Stoltenberg, que ha donat pas a Sánchez perquè adrecés les primeres paraules als líders aliats. Ha estat llavors quan s'ha pogut veure al revés la bandera que era a la taula davant del president.



L'episodi recorda el viscut durant la visita de Sánchez a Rabat en un sopar amb el rei del Marroc, Mohammad VI, quan la bandera d'Espanya també es va poder veure amb l'escut al revés. Aquest fet es va atribuir després a un error de protocol involuntari.