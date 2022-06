Giró avança que l'execució pressupostària el 2022 serà del 71%/@EP



El Govern de la Generalitat preveu tornar al mercat de deute el 2023 amb el 5% de la nova per cobrir amortitzacions del deute vigent i el dèficit de l'exercici i tenir més ingressos que despeses el 2026.

Així ho indica l' informe d'orientacions pressupostaris (IOP) que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha registrat aquest dimecres al Parlament .

El document, que inclou les previsions dels propers quatre exercicis, destaca que "està condicionat per l'elevada incertesa que afecta l'elaboració dels comptes anuals" de la Generalitat, que s'ha vist agreujada aquest any pels factors externs que, assegura, poden acabar condicionant els pressupostos de 2023 . El Govern preveu anar augmentant de mica en mica el deute que anirà a buscar als mercats fins a assolir el 20% el 2026.

També estima una estabilització del deute a partir de finals del 2022 al voltant entre 85.500 i 86.000 milions d'euros, encara que alerta que "la càrrega financera anirà augmentant" a

causa de la pujada dels tipus dinterès.

MÉS INGRESSOS QUE DESPESES



El document apunta que la tendència d?ingressos i despeses permet preveure que el 2026 la Generalitat deixarà enrere el dèficit, sempre que no hi hagi operacions extraordinàries i sense tenir en compte els finalistes procedents d?altres administracions.

El Govern alerta que el límit de despesa "dependrà de la definició final de la taxa de referència del dèficit", cosa que podria comportar que el límit se situï per sobre o per sota de les estimacions tendencials.

Així, "si es confirma el que preveu l' Actualització del Programa d'Estabilitat ", està previst registrar un superàvit del 0,2% del PIB el 2024 i el 2025.

PRESSUPOSTOS 2022



Giró ha explicat en declaracions a la premsa aquest dimecres que entre el gener i l'abril la Generalitat ha ingressat 9.764 milions d'euros, un 23,9% del previst per al conjunt de l'any. Alhora, ha assenyalat que la xifra d'execució en els quatre primers mesos de l'any és del 32,2% del conjunt, tot i que ha avançat que l'informe apunta que al tancament de l'any serà del 71% a causa de l'"alentiment d'algunes obres" per l'encariment dels materials", cosa que provoca que algunes obres públiques no vagin al ritme previst.

Ha assenyalat que actualment hi ha tres punts d'incertesa que no depenen del Govern per als Pressupostos del 2023 --inflació, guerra a Ucraïna i tipus d'interès-- i dos més que depenen del Govern --els avenços del model de finançament del 2023 i la liquidació de 2021--.