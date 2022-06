Una fotografia de l'aparcament dels treballadors. Foto: SATSE

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha denunciat el "greu problema de vigilància i condicions" que es els treballadors troben en la seva zona d'aparcaments de l'Hospital de Bellvitge. Els problemes que hi ha són la manca de vigilància i d'il·luminació adequada i sovint troben que els cotxes han patit destrosses o furts.

SATSE apunta el problema d'inseguretat que això genera, ja que la plantilla acaba o comença el torn quan ja és fosc. La insalubritat també és un problema, ja que el descampat on es deixen els vehicles no té un servei de neteja periòdic i no té desaigües, de manera que quan plou, el desnivell del terra fa que l’aigua s’estanqui i provoca que els cotxes quedin atrapats.

Des del sindicat, doncs, reclamen que el centre faci "un pas endavant per garantir la seguretat dels nostres professionals". Fa anys que reclamen un espai gratuït i adequat on els treballadors de l’Hospital puguin aparcar. Fins ara aparcaven en un terreny que recentment s’ha utilitzat per construir l’actual hospital Delta, desplaçant la zona d’estacionament a un espai que hi ha a prop.

"El centre és una ciutat en la que treballen més de 5.000 persones cada dia. Això significa que organitzar una mobilitat segura és responsabilitat tant de la direcció del centre com de les administracions públiques" argumenten des del Sindicat.

En aquest sentit, SATSE diu que ja ha mantingut reunions tant amb els responsables de l’Hospital com amb l'Ajuntament d’Hospitalet per a intentar trobar una solució, i apunten que la direcció de Bellvitge es va comprometre a arreglar alguns dels problemes existents a la nova zona com ara la delimitació de l’espai per impedir que aparquin persones alienes al centre o la il·luminació, però fins ara "no s'ha posat fil a l’agulla", denuncien, assegurant que no n'hi ha prou amb paraules: volen fets.