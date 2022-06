La Sindicatura ha trobat irregularitats en els comptes del SEM / Europa Press

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha presentat aquest dimecres l'informe 9/2022, relatiu al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en els exercicis del 2016, 2017 i 2018, i els resultats no han deixat indiferent a ningú, atès que hi ha una sèrie d'irregularitats alarmants en el servei.

Primerament, cal remarcar que el SEM és una empresa pública, propietat en un 100% del Servei Català de la Salut (CatSalut) i que té com a objectiu l'atenció de les urgències i les emergències sanitàries, a més de la coordinació, el seguiment i el control del transport sanitari a Catalunya. En aquest informe, presentat per la síndica Maria Àngels Cabasés, s'han trobat una sèrie d'irregularitats relacionades, sobretot, amb sobrecostos i contractes.

Un dels punts més preocupants que s'han trobat ha estat que onze dels contractes analitzats no s'adequaven al preu del mercat. Dins d'aquest punt es pot dir, segons l'informe, que es van adjudicar contractes relatius als sistemes de comunicacions pel valor d'1,72 milions d'euros, al·legant "l'exclusivitat tècnica del proveïdor", quan posteriorment es va demostrar que hi havia certes mancances en els serveis, que els contractes es van formalitzar després de la data d'inici marcada i que no es va ajustar el preu de la licitació al valor del mercat.

A més, van augmentar també en 2,54 milions d'euros les prestacions salarials durant dos anys de contracte sense que hi hagués cap justificació contractual, ja que no millora el servei ni té cap vinculació jurídica amb el contractat.

En l'informe també apareixen contractes prorrogats, com és el cas del vestuari del personal del SEM, empresa de la qual va ser adjudicatòria del contracte el 2012, i va allargar-se nou mesos més del que estava establert. Aquest temps extra va costar-li al Servei Mèdic 1,10 milions d'euros.

També remarquen que el servei de transport sanitari, el 2018, va proveir un nou lot de transports no urgents i que es van facturar per 2,81 milions d'euros per sobre dels imports contractats. A més, entre 2016 i 2018, les dades les introduïa l'empresa contractada, per la qual cosa, és difícil de saber si aquestes xifres són verídiques o no.

Seguint amb la temàtica del transport, en aquest cas l'urgent, en el primer semestre de 2019 van detectar-se 504 incidències relacionades amb els vehicles, però no es va aplicar cap penalització, segons el que estipula el plec de la licitació. I quant a l'època de la Covid, el preu estipulat en els vehicles de lloguer per al transport sanitari de suport era superior al preu per hora mitjà facturat pels mateixos proveïdors al SEM.

Preocupants també son les dades oferides en relació a la contractació de personal per seguir els casos positius de Covid: entre octubre del 2020 i gener del 2021, les trucades es van reduir un 26,3%, però el preu del contracte va augmentar en un 95,2%.

Ja per anar acabant, en l'informe s'explica que el SEM tenia 76 convenis i encàrrecs per un total de 21,07 milions d'euros. Tanmateix, no es va fer cap memòria per justificar la necessitat ni el preu acordat, per la qual cosa, no es va complir cap mena de transparència.

Finalment, en relació amb les despeses de personal, s'han observat que hi ha una indemnització pagada a un càrrec directiu, que segons especifica l'informe, va ser de 9.393 € "per l’extinció del seu contracte d’alta direcció el 15 de maig del 2016, import que inclou 2.180 € per incompliment d’onze dies de preavís".