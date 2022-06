Captura d'imatge d'un dels atracaments / Mossos d'Esquadra

Un home de 30 anys ha entrat a presó provisional per presumptament atracar cinc botigues de Rubí amenaçant els dependents amb un ganivet perquè li donessin els diners de la caixa.

Els Mossos d'Esquadra han explicat en un comunicat aquest dimecres que el van detenir per Sant Joan quan duia la mateixa roba que vestia dos dies abans després d'atracar un supermercat, i la policia el va identificar per la descripció dels testimonis i per les càmeres de seguretat.

El 21 de juny va entrar a una farmàcia i es va emportar 540 euros, el dia 22 en va aconseguir 400 en un supermercat, el 23 al matí 360 en una benzinera i a la tarda va atracar la cambrera i el client d'un bar.