Consells per vendre una idea al teu cap

En nombroses ocasions escoltem en les empreses frases com "tinc una bona idea", "pot ser un excel·lent negoci" o "aquest projecte serà un èxit". Però aquestes expressions no són suficients a l'hora de presentar la nostra iniciativa. Hem de saber com "vestir-la" perquè pugui materialitzar-se.

Els experts en recursos humans expliquen que és difícil que els nostres companys o superiors confiïn i creguin en la nostra idea si no sabem com vendre-la. D'aquí la importància d'elaborar una estratègia que aconsegueixi que qui hagi de acceptar-decideixi dur-la a terme.

Per això, la Comunitat Laboral Trabajando.com - Universia ha recollit algunes de les claus perquè la nostra proposta es faci realitat:

1. Una vegada vam triar al destinatari adequat, hem de transmetre el nostre missatge de manera clara i concisa; com si es tractés de l'elevator pitch que els emprenedors presenten als seus possibles inversors. Tria amb cura cada paraula del teu discurs.

hem de transmetre el nostre missatge de com si es tractés de l'elevator pitch que els emprenedors presenten als seus possibles inversors. del teu discurs. 2. Tota idea és la solució a un problem a o situació específica, per tant, demostra perquè la teva proposta és diferent, innovadora, i farà que la teva empresa es diferenciï més de la competència.

o situació específica, per tant, innovadora, i farà que la teva empresa es diferenciï més de la competència. 3. Demostra amb dades la seva viabilitat de tal manera que deixis clar els seus beneficis per a l'activitat de la teva departament o companyia. En aquesta fase, hem de definir els recursos econòmics i humans necessaris per a desenvolupar-la.

de tal manera que deixis clar els seus beneficis per a l'activitat de la teva departament o companyia. En aquesta fase, hem de per a desenvolupar-la. 4. Defineix els terminis i tasques a seguir. Recorda que sempre serà millor parlar d'un període de temps més ampli que el que has contemplat quan has preparat l'estratègia de llançament i execució.

Recorda que sempre serà millor parlar d'un període de temps més ampli que el que has contemplat quan has preparat l'estratègia de llançament i execució. 5.Per posat, mai plantegis la solució que ofereix la teva idea atacant a algú, o per contra semblarà que no comptes amb arguments o coneixements sòlids per a la seva defensa.

o per contra semblarà que no comptes amb arguments o coneixements sòlids per a la seva defensa. 6.Ten sempre preparades les respostes a les possibles preguntes que podrien tirar per terra la teva idea. Analitza els possibles efectes negatius que podria tenir en cas de realitzar per tenir preparada per endavant una solució eficient, és a dir, converteix una possible debilitat en una fortalesa .

El més important és que creguis en la teva idea i siguis capaç de defensar-la amb arguments concrets, que deixin en evidència que no només és una cosa que t'agradaria fer, sinó que també has investigat la indústria, els pros i els contres de la teva proposta que faran d'ella una excel·lent inversió de recursos per a l'empresa.

Com explica Javier Caparrós, director general d'Trabajando.com Espanya - HR Consulting, "cal fer un estudi previ al desenvolupament de la idea o proposta de negoci. Una anàlisi DAFO et permetrà veure amb claredat les fortaleses i debilitats de la teva proposta, a més d'ajudar-te a detectar possibles obstacles amb què et pots trobar, podent així pensar en les solucions per evitar-los".

Recorda que la clau de l'èxit del teu negoci és la perseverança i paciència. Sigues constant i treballa per aconseguir el teu objectiu.