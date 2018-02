El PSC porta davant el Síndic de Greuges la "lentitud" d'implementació de la Renda Garantida

El diputat del PSC Raúl Moreno a la seu del Síndic





El PSC ha demanat al síndic de Greuges, Rafael Ribó, que controli la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) després de detectar "lentitud" en els primers mesos d'aquesta prestació, quan no coneixen que s'hagi concedit a nous beneficiaris, i creuen que genera desinformació i incrementa la situació d'insuficiència econòmica.





Ho ha explicat el diputat al Parlament Raúl Moreno, aquest dijous en declaracions als mitjans, que ha demanat celeritat per resoldre la situació de 52.000 persones que esperen una solució a la seva sol·licitud: 4.000 hauran de rebre resposta aquest dijous, a complir-se el termini de cinc mesos des de l'entrada en vigor de la llei; 24.000 esperen resolució, i 20.000, cita prèvia per sol·licitar-la.





Moreno ha registrat una queixa a la seu del Síndic aquest dijous, al costat d'una quinzena de regidors i alcaldes del partit, i ha explicat que veuen "manca de personal suficient per atendre la demanda generada per aquesta llei", i encara que la Generalitat ha assegurat que va sumar 400 treballadors, creuen que hi ha una part que encara no hi és.





La prestació va entrar en vigor el 15 de setembre de l'any passat, i han constatat que han començat a rebre-la sense problemes les persones que anteriorment eren beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) però, en les noves sol·licituds, calculen que "al millor dels casos "es resoldrà el 5,3% d'expedients.





PROBLEMÀTIQUES CONCRETES





Ha lamentat que quan va entrar en vigor, el sistema informàtic de gestió de la RGC "no estava implementat" en totes les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ni dels Serveis Socials Bàsics, el que va provocar un accés desigual, en funció de l'oficina i del territori en el qual se sol·licitava.





"S'estan vulnerant alguns drets dels ciutadans", ha afirmat Moreno, preocupat per queixes de persones que veuen criteris poc clars per part d'informadors, alhora que ha alertat que persones 'sense sostre' que han de empadronar-se a cases de amics per rebre-la, veuen que se'ls comptabilitzen els ingressos totals de la llar, en lloc dels seus.





També han detectat que s'ha indicat a persones amb pensions no contributives "que han de renunciar a la prestació complementària, quan la Llei, en la disposició addicional tercera, indica el contrari", segons recull la queixa presentada davant el síndic.





En ocasions, "es demana per duplicat documentació per ampliar els terminis", ha assegurat el diputat, que ha afegit que el seu partit va demanar que la RGC comencés a implementar aquest gener, en lloc de setembre.





El regidor de Benestar Social de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Husillos, ha vist "una situació de col·lapse" perquè s'acumulen les peticions i veuen manca de coordinació i comunicació per part del Govern, i la regidora d'Acció Social de Sant Just Desvern , Gina Pol, ha afegit que la cobren només els de la RMI, que són molt pocs.





Ha criticat que els ajuntaments es veuen obligats a cobrir les necessitats d'aquestes persones amb altres prestacions, al que el primer tinent d'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Jose Antonio Montagudo, ha cridat a complir amb el que és "un dret social" .





També ha acudit la diputada al Parlament Beatriz Silva, i regidors i alcaldes de Sant Pere de Ribes, Castellví de Rosanes, Granollers, Castellbell i el Vilar, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès i Rubí (Barcelona) .