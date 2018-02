Mor Forges, el dibuixant que millor ha retratat la història d'Espanya

L'humorista gràfic Antonio Fraguas, més conegut com Forges, ha mort a la matinada d'aquest 22 de febrer de 2018, als 76 anys d'edat després de combatre amb un càncer de pàncrees que li havia estat diagnosticada al febrer de 2017.





Al llarg de la seva carrera professional, l'humorista va plasmar la seva visió de la realitat en publicacions com Hermano Lobo, La Codorniz, Dijous, Poble, Informacions, Diari 16, El Mundo o El País, diari en el qual va publicar les seves vinyetes durant els últims 23 anys.





Forges, va saber plasmar amb tendresa i ironia l'evolució d'una societat que va passar del desenvolupisme franquista dels seus primers dibuixos al món hipertecnològic de la seva última etapa. Simpre va riure amb, que no de, l'espècie humana a través d'aquests personatges gairebé sempre calbs, de gran nas i ulls sortits amb els que va descriure les actituds i comportaments que li omplien de vergonya, ràbia o tendresa.





El seu humor incís i intel·ligent recull l'absurd i contradictori en la societat espanyola i les seves originals personatges malbaraten la mateixa humanitat i talent que el seu autor, compromès en la defensa de la dignitat de l'ésser humà.





Els seus 'Blasillos', 'marians' i 'petxines', funcionaris profunds, beates o nàufrags perduts són reconeguts per diverses generacions de lectors després que hagi publicat les seves vinyetes diàries, i ininterrompudament, durant 50 anys. Personatges familiars i propers sempre plens de sorpresa i perplexitat davant un món que no entenen que han arribat a diverses generacions de lectors després que l'autor no faltés en cinc dècades a la seva cita diària de publicar una vinyeta.





Forges va ser una figura imprescindible per conèixer i entendre la societat espanyola, a través dels seus genuïns entrepans de gruixuts vores. Va retratar el dur món de la crisi i els hipotecats, així com el dels joves, aquests que va portar a la vinyeta per explicar-nos el difícil que tenen trobar una feina digna.





FORGES va marxar LLUITANT













També va viure dies amargs en què l'humorista, membre de la plataforma "Seguir Creant", va defensar el dret a compatibilitzar la producció artística dels creadors amb la jubilació amb un missatge clar: que el Govern els "tornés" el que els ha " cobrat "a tots els que estaven en la seva situació.





Als seus 75 anys, es trobava en una situació "de pel·lícula", ja que va haver de tornar a Hisenda els quatre últims anys de pensió, una quantitat que rondava els 160.000 euros, per tractar-se d'un autor "amb 79 anys cotitzats".





"Com és possible que hi hagi un govern en el segle XXI que tingui per missió menysprear la cultura de totes les maneres possibles", va denunciar amb una veu enèrgica, absent de qualsevol nota d'humor. Havia deixat de percebre la pensió "generada" com a treballador tècnic de TVE també. "I no passa res!", Exclamava.





Per això mai va dubtar a afirmar que havia arribat el moment de que tots, "en bloc", arribessin fins al Tribunal d'Estrasburg per a denunciar "l'actitud del Govern": "Perquè hi ha mala fe i això va en contra dels drets humans" .