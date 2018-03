Torna Berluska?

Són molts els acudits sobre Silvio Berlusconi. Després de la victòria de la coalició de centre-dreta en les eleccions generals italianes torna a circular un que reflecteix simpàticament l'esdevenir de la seva carrera política. Als seus 81 anys, es diu que il Cavaliere Berluska -un altre dels seus apel·latius populars- està preocupat per deixar resolts alguns assumptes mundans. Convoca per a un delicat assumpte a Fedele Confalonieri, el seu home de confiança i president del grup creat per ell mateix, Mediaset, un conglomerat amb una capitalització borsària superior als 4.000 milions d'euros i que a Espanya és propietari entre d'altres dels canals de televisió quatre i Telecinco. Li demana que busqui una tomba d'acord al seu rang. Després indagacions i propostes infructuoses, Confalonieri creu haver trobat la solució. "Silvio, s'ha alliberat la tomba de Jesucrist". Berlusconi reacciona: "Aquesta estaria molt bé, però quant demanen per comprar-la?" "Dos mil milions d'euros", respon el seu fidel escuder. "Dos mil milions..! 'Tants diners per ser-hi només tres dies... !!"





Berlusconi no ha estat candidat a les eleccions del 4 de març perquè va ser condemnat per frau fiscal, falsedat comptable i apropiació indeguda a l'anomenat 'procés Mediaset'. Al novembre de 2019 expirarà la seva condemna i inhabilitació, l'única en ferm després dels més de 30 processos judicials en els quals ha estat encausat, i que va ser avalada pel màxim tribunal d'apel·lació italià (Cort vaig donar Cassazione). Per a aquesta data, i si segueix en bona salut com fins ara, podria ser candidat a la presidència del govern o, potser més endavant, a la presidència de la República, la qual és per no pocs observadors seva gran ambició personal. Això posaria punt i final a la seva trajectòria política. Les altres ambicions d'aquest 'home fet a si mateix' s'han complert sobradament: multimilionari empresari d'èxit, rutilant personatge públic i, en un to més lúdic però no menys rellevant al país transalpí, forjador d'un dels equips mítics del futbol internacional de tots els temps (AC Milan de Sacchi i Capello).





RESULTATS ELECTORALS





Com s'esperava, els resultats electorals no han possibilitat un suport suficient a cap de les tres grans forces concurrents amb més possibilitats de formar govern: (a) coalició de centredreta (Berlusconi- Forza Italia, Salvini-Lega, Meloni-Fratelli d'Italia i Fitto-Noi amb l'Italia-Unione di Centro), amb al voltant d'un 37% dels vots; (b) els anomenats 'antipolítics' de Di Maio-Moviment Cinc Stelle, amb més del 32%; i (c) centreesquerra de Matteo Renzi-Partito Democratico i altres partits menors, entorn del 23%. D'acord a l'alambinat sistema electoral vigent, només aquelles forces polítiques que, per si soles o en coalició electoral haguessin superat el 40% dels vots emesos, rebrien un premi extra d'escons que els permetria governar en majoria. Això ara no és possible.





S'haurà, per tant, de tornar a les transaccions característiques dels temps de l'anomenada I República, i als pactes entre partits de la possibilista classe política italiana.





Gairebé totes les forces polítiques abans de les eleccions juraven i perjuraven que no realitzarien els coneguts com inciuci, o martingales entre partits que s'odien abans de la consultes electorals, però que estan disposats a fer 'pelillos a la mar' si la recompensa són càrrecs i poltrones institucionals (per cert, les més ben remunerades comparativament a tota la Unió Europea).





MOVIMENT CINC ESTRELLES





El suport al Moviment Cinc Estrelles ha estat degut, precisament, al seu frontal rebuig als inciuci i embolics entre polítics i partits. Per als triomfants 'estel·lars', amb aquestes eleccions hauria inaugurar-se la III República, i els correspondria a ells rebre l'encàrrec del president Sergio Mattarella per formar govern. Com a primer partit, hegemònic a més al Sud d'Itàlia, el M5S està més que legitimat per reclamar el seu protagonisme governamental. Però per arribar a la majoria de 316 diputats a la cambra baixa i de 158 senadors a la cambra alta, el jove líder Luigi Di Maio hauria de rebre el suport bé del Partit Democràtic de Matteo Renzi o de la Lliga de Matteo Salvini (en el cas que aquests últims es desgajasen de la coalició de centredreta). Aquestes són les dues opcions aritmètiques que permetria al President de la República un encàrrec fàcil i directe per a la formació de nou executiu. Com bé entendran els nostres lectors, això serà una missió molt difícil per les contradiccions implícites en aquests eventuals acords.





Altres són les dicotomies que s'han conformat amb els resultats electorals. Per exemple, Antonio Tajani, candidat de Força Itàlia, és l'actual president del Parlament Europeu, i potser va acceptar la invitació a liderar el centredreta italià a contracor, coneixent qui són els seus socis. Matteo Salvini (Lliga) ha exalçat a Marine Le Pen i és reticent a la Unió Europea, com també ho són els post-feixistes de Fratelli d'Italia (el seu líder Giorgia Melloni es va entrevistar simbòlicament amb el díscol president hongarès Viktor Orban, pocs dies abans de la consulta electoral).





Davant tal estat de coses, Silvio Berlusconi veu altament condicionat el seu protagonisme polític, sobretot considerant que la Lega (18%) ha avançat a Forza Italia (14%) en les preferències dels electors.





Però il Cavaliere no llença la tovallola. Malgrat tots els imponderables, les seves paraules després de la llarga nit electoral poden ser premonitòries: "Restem com a força central i essencial en qualsevol projecte possible de futur". Són declaracions a tenir molt en compte davant la possible deriva populista i antieuropea dels vencedors individuals de les eleccions, Moviment Cinque Stelle i Lliga, o davant l'eventual celebració de noves eleccions en un futur no molt llunyà. Potser és encara aviat perquè Berluska s'encarregui al seu fidel Confalonieri que reprengui la tasca de buscar-li una tomba acord a les seves expectatives.