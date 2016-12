Un nou fàrmac frena un 24% la progressió de l'esclerosi múltiple progressiva

Un estudi liderat pel cap del Servei de Neuroimmunologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Xavier Montalban, ha demostrat l'eficàcia d'un fàrmac, el Ocrelizumab, que frena en un 24% la progressió de l'esclerosi múltiple progressiva (EMPP), segons publica la revista 'The New EnglandJournal of Medicine'.

Montalban també és director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) i dirigeix el Comitè Científic de l'assaig clínic Oratori en fase II que ha donat lloc a aquests resultats i en el qual també ha participat el centre que dirigeix, segons han informat el Vall d'Hebron i CEMCAT.

"Durant més de 20 anys s'han estudiat sense èxit diferents molècules però ara per primera vegada tenim resultats positius amb un fàrmac per tractar l'esclerosi múltiple primària progressiva", ha sostingut Montalban.

El fàrmac ja va donar resultats positius en fase II: "És un avanç important que obre la porta a un tractament per a aquests pacients que frena la progressió de la malaltia, un dels grans reptes en esclerosi múltiple", ha exposat.

L'assaig clínic, que s'ha fet amb 732 pacients, conclou que el fàrmac ha estat capaç de modificar positivament la progressió de la discapacitat provocada per aquest tipus d'esclerosi, frenant la seva progressió en un 24%, a més que s'ha observat un efecte positiu sobre la pèrdua de volum cerebral.





En els últims anys, la investigació sobre esclerosi múltiple ha avançat notablement pel que el diagnòstic és més precoç i el tractament és cada vegada més individualitzat. En l'última dècada també s'han produït grans avenços en el tractament de la malaltia, amb l'aparició de fàrmacs més eficaços, més fàcils d'administrar i amb menys efectes adversos.

Encara no s'ha descobert la cura, però un gran nombre de pacients porta convivint més de 15 anys amb la malaltia sense presentar discapacitat important, pel que es pot arribar a portar una vida normal.

Tot i això, l'esclerosi múltiple continua sent una malaltia greu ja que és la causa més important de discapacitat no traumàtica en l'adult jove i també una malaltia capaç de reduir significativament l'esperança de vida.