Podem Catalunya busca unir-se al bloc independentista i "acabar amb el règim del 78"

Albano Dante Fachín es planteja distanciar-se de la posició mediadora de Pablo Iglesias i afegir-se a l'èxit de les mobilitzacions independentistes per "acabar amb el règim del 78".





Els separatistes treballen ja en una única direcció. A la de conformar un bloc d'atac al que denominen el "règim del 78". Un bloc en el qual estarien els partits purament separatistes, però també Podem Catalunya, segons informa el diari digital 'OK Diari'.





El passat dia 4 es va celebrar una reunió interna dels components de Podem a Catalunya per debatre la seva estratègia de cara a una immediata declaració d'independència. Així, segons el diari digital, en la reunió es va plantejar l'objectiu estratègic: O bé sumar-se al cent per cent al projecte dels independentistes d'impulsar un bloc d'atac al que denominen el "règim del 78" o bé mantenir una certa diferenciació , tal com defensa Pablo Iglesias.





Segons relata aquesta informació, els podemitas catalans van parlar sense embuts de l'estratègia que es negocia ja entre tots els partits separatistes i en la que ells ja estan integrats: formar un únic bloc que planti cara a l'Estat i que acabi amb l'anomenat "règim del 78". Un bloc que hauria d'operar en les properes eleccions que haurà de convocar el Govern dins del procés d'aplicació del 155 que avança.





En aquesta reunió, es va fer una valoració política de la mobilització de l'1 d'octubre per analitzar els diferents escenaris i establir un posicionament polític sobre la situació a Catalunya.





'SOM UN SOL POBLE'





Segons 'OK Diari', Albano Dante posa com a exemple l'èxit de mobilització ciutadana de l'1-O i de la vaga general del dia 3 per plantejar un bloc de partits davant l'Estat que abracin el lema unitari de "som un sol poble". Es veu que Dante va explicar en la reunió que els independentistes ja no poden revertir la situació i que els fan arribar la proposta de formar un únic bloc perquè volen evitar la ruptura amb Podem.





"Ells no poden sense nosaltres i nosaltres tampoc sense ells", expliquen els responsables de Podem, en referència a les CUP. Albano Dante aclareix que el camí traçat pels independentistes passa per un Procés Constituent que s'obrirà des d'una República Catalana. Així, segons 'OK Diari', Dante afegeix que Pablo Iglesias ha fet el que havia de fer com a dirigent espanyol, defensant el pla de mediació entre el Govern Rajoy i Puigdemont. Un paper en què Podem Catalunya no es troba còmode: "Si ara nosaltres ens sumem a la mediació ens desmarcaremos d'una part i no ens convé. Nosaltres no podem fer la política de Pablo. La democràcia la defensarem unitàriament des d'aquí enfront de l'Estat", assegurava Albano Dante.





"Nosaltres podem fer el que no pot fer Pablo, criticar al Rei, criticar també, més durament, al PSOE", explicava el secretari general de Podem.





Segons 'OK Diari', "Àngels Martínez Castells va més enllà i, després sumar-se al discurs general, assenyala que l'objectiu és que caiguin les màscares de la repressió del règim franquista. La gent ha demostrat que ens volen (a Podem, no a Podemos) i si manifestem aquestes posicions valentes i defensem molt més que la independència ho tenim guanyat ".





Una estratègia, segons el diari digital, que revela que Podem Catalunya "està ja en el pacte separatista contra la Constitució. Que ho fa de forma coordinada amb Pablo Iglesias i que, per tant, serà difícil creure que el PSOE fa pinya de forma estable amb el Govern en la defensa constitucional mentre mantingui les seves aliances amb Podem".