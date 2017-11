L'exfiscal Jiménez Villarejo tancarà les llistes del PSC al 21D

Villarejo es va desvincular fa mesos de Podem.





L'exfiscal Anticorrupció i exeurodiputat de Podem per un mes, Carlos Jiménez Villarejo, tancarà simbòlicament la llista del PSC per a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre.





Així ho ha anunciat el primer secretari del partit i líder de la candidatura, Miquel Iceta, a través de les seves xarxes socials.









Villarejo es va desvincular fa poc més d'un any d'Podem després del rebuig de la formació estatge a donar suport al llavors candidat socialista a la investidura i ara líder del PSOE, Pedro Sánchez.





Abans, l'exfiscal va participar en la llista d'ICV-EUiA per a les autonòmiques del 2006 tancant la candidatura de la coalició per la província de Barcelona.





ICETA, GRANANDOS, ESPADALER





La llista dels socialistes catalans la liderarà Iceta seguit de la fins ara portaveu al Parlament, Eva Granados, com a número 2 'i el tercer lloc serà per a l'exlíder de l'extinta Unió i exconseller Ramon Espadaler (Units per Avancar), a l' que li seguirà la fundadora de fédéralistes d'Esquerres i activista dels drets de les dones i de la infància Beatriz Silva.





L'objectiu del PSC és fer una llista "transversal i potent" per aglutinar catalanistes d'un ampli espectre i defensar l'autogovern català i l'estabilitat institucional i econòmica.