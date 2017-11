Molts dels missatges independentistes en xarxes provenen de Rússia

No del govern rus, sinó del terrirorio.





El Govern té "contrastat" que "molts" missatges que circulen a través de les xarxes socials sobre el conflicte català procedeixen de "territori rus".





Per reclama a la Unió Europea que es prengui "molt seriosament" aquest problema per donar una resposta comunitària.





Així, tant el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, com la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han reconegut la ingerència d'internautes amb seu a Rússia i altres països no europeus en la situació de Catalunya.





Cospedal ha volgut puntualitzar que l'Executiu té evidència que molts missatges procedeixen de "territori rus", el que no vol dir "necessàriament" que procedeixin del Govern rus amb l'objectiu de desestabilitzar a Europa.





"Cal actuar amb la màxima prudència i tenir ben clar quins són els orígens -ha insistit-. Sabem que part procedeixen de territori rus i que part procedeixen d'altres territoris també aliens a la Unió Europea".





En aquest sentit, Méndez de Vigo ha recordat que es tracta d'un tema "greu" que ha afectat també a altres assumptes tan importants com les últimes eleccions presidencials dels Estats Units.





"La democràcia ha de fer front als reptes de les noves tecnologies", ha reconegut.





ATACS CONTRA LA DEMOCRÀCIA





El portaveu del Govern ha insistit que aquests atacs poden afectar els "fonaments" de la democràcia europea i per tant la resposta ha de ser també europea.





"Europa ha de prendre aquest tema molt seriosament", ha reivindicat.





Per a Méndez de Vigo no és acceptable que "forces estranyes" que no se sap d'on procedeixen vulguin "alterar" l'ordre constitucional dels països o el comunitari de la UE.





I, atès que la tecnologia no té fronteres, considera que és un assumpte que s'ha de resoldre en l'àmbit de la Unió Europea.