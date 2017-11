Convoquen una Flashmob a Barcelona a favor de les persones sense llar

Més de 1.000 persones dormen als carrers de Barcelona / Arrels









La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) ha convocat una Flashmob per al migdia del 23 de novembre a la plaça dels Àngels de Barcelona amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la situació de les persones sense sostre.





Segons destaca l'entitat en un comunicat, cada nit més de 1.000 persones dormen als carrers i places de Barcelona i la Flashmob "vol servir per reivindicar la llar com un espai que cobreix necessitats fisiològiques, de protecció, d'acceptació social, d'autoestima, ide autorealització ".





La Flashmob començarà amb cinc minuts de silenci i, posteriorment, en uns estenedors repartits per la plaça, els assistents penjaran papers en forma de peces en què escriuran quins drets volen demanar a favor de les persones sense llar.





Després, es llegirà un manifest i tindran lloc els parlaments, en els quals intervindrà la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz.





La XAPSLL remarca que "no tenir una llar significa no tenir accés a drets humans fonamentals (habitatge, feina, educació, participació...), no tenir un lloc per descansar, recuperar-se, no disposar d'un espai personal on construir la pròpia vida individual i familiar, no tenir un espai de socialització i recuperació de vincles: família, amics, etc".





Per tot això, l'entitat subratlla que la pèrdua d'una llar significa perdre la condició de ciutadà i és una agressió a la dignitat de la persona.