La Generalitat recorre el lliurament dels béns a Sixena

La Conselleria de Presidència de la Generalitat ha recorregut la providència del magistrat del Jutjat número 1 d'Osca que fixa aquest dilluns com a termini màxim perquè el Museu de Lleida lliuri al Monestir de Sijena 44 peces





"Atenent a la immediatesa per la qual s'ha acordat la data de lliurament, interessa a aquesta part la suspensió cautelar de l'execució per no produir ençà una evident indefensió que portaria a una nul·litat d'actuacions", assegura l'advocat de la Generalitat en el recurs.





"Aquesta provisió ha estat notificada a aquesta part, amb efectes de 5 de desembre i, si comptem els dies festius en què ens trobem, fa un dia hàbil per a procedir al lliurament voluntària, el termini és, de totes totes, insuficient", assenyala.





La Generalitat ha presentat el recurs tot i que el passat 23 de novembre el Ministeri de Cultura li va indicar que no presentés recurs al requeriment judicial que obliga a la devolució dels 44 béns del Monestir de Sijena que es troben en una "mostra d'esperit de màxima col·laboració" amb la justícia.





DADES discutibles





La decisió de la Generalitat ha estat criticada per l'advocat de l'Ajuntament de Villanueva de Sijena, Jorge Español, per a qui "resulta realment surrealista el recurs interposat, que, per a qualsevol imparcial observador, no representa una altra cosa més que l'ànim de dilatar el compliment d'una sentència que porta dos anys pendent d'executar ".





El recurs al jutjat d'Osca no és l'única iniciativa catalana per evitar el trasllat de les peces, aquest mateix dijous han demanat mesures cautelars el Consorci del Museu de Lleida i la Diputació que forma part del consorci.





"La Generalitat ha recorregut al Jutjat d'Osca i des del Consorci del Museu i la Diputació hem demanat mesures cautelars demanant el dipòsit forçós de les obres en la seva ubicació actual i també que es suspengui l'ordre de traslladar les peces atenent que estem en un procés d'execució provisional ", ha assegurat el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.





"Hi ha algunes dades discutibles, com que els dies hàbils per presentar el recurs a la provisió del jutge finalitza el dia 14 i diuen que vénen a buscar les peces el dia 11", ha afirmat Reñé.





El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca va ordenar la devolució d'aquests béns pertanyents al tresor artístic del Monestir de Sijena, després d'anul·lar la venda per part de l'Ordre Sant Joan de Jerusalem a la Generalitat el 1983.





Després de rebre el requeriment judicial per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, va donar ordre, la setmana passada, de retornar les 44 peces dipositades a Lleida al Monestir de Villanueva de Sijena .





La Generalitat ja va autoritzar el retorn de 53 peces del Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC a Villanueva de Sijena, en compliment de l'ordre provisional dictaminada per la jutge d'Osca.