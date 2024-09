Tensió entre Veneçuela i Espanya per la detenció de dos ciutadans espanyols | Europa Press

La relació entre Veneçuela i Espanya s'ha vist afectada arran de la recent detenció de dos ciutadans espanyols a Caracas. El règim de Nicolás Maduro ha acusat Espanya d'estar involucrada en un pla suposadament dirigit pels Estats Units contra Veneçuela, assenyalant que Espanya seria responsable de subministrar mercenaris per a l'operació.

Diosdado Cabello, una figura important del govern veneçolà, va declarar que "Espanya anava a subministrar els mercenaris estrangers" per a aquest presumpte complot. No obstant això, el govern espanyol, des de Moncloa, ha negat aquestes acusacions i ha afirmat que els detinguts no són agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

En resposta a la situació, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha sol·licitat a la seva ambaixada a Caracas obtenir accés als detinguts per tal de verificar les seves identitats i confirmar la seva nacionalitat. Els detinguts han estat identificats com Andrés Martínez Adasme i José María Basoa Valdovinos, tots dos originaris de Bilbao.

El pare d'Andrés Martínez Adasme ha afirmat públicament que el seu fill es trobava de vacances a Veneçuela, negant qualsevol tipus de vincle amb el CNI. A més, va assenyalar que havien perdut el contacte amb ell i el seu company a principis de mes. Les famílies dels dos detinguts havien recorregut a les xarxes socials per denunciar la seva desaparició abans que es conegués la seva detenció a Caracas.