Aquesta serà la ubicació de la platja de gossos de Badalona / Ajuntament de Badalona

Els ciutadans de Badalona que tinguin un gos estan d'enhorabona, ja que tindran una platja de gossos a prop de casa. Aquesta estarà situada a la platja dels Patins de Vela, en el tram situat darrere de la Piscina Municipal – Mireia Belmonte.

Aquest mateix dilluns han començat la instal·lació de la tanca perimetral, que finalment serà mòbil per a possibilitar que pugui entrar la maquinària de neteja de la sorra a la platja. La previsió és que en els propers dies la platja ja estigui adequada per a que els gossos puguin gaudir d'ella.

MÉS INFORMACIÓ Gavà obre la primera platja per a gossos del Baix Llobregat

La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal, Rosa Trenado, ha explicat que “finalment hem optat per ubicar en aquest indret la nova platja de gossos perquè el pla d’usos actual només ens permetia instal·lar-la aquí o a la platja de la Marina i considerem que aquest punt és millor, ja que és més cèntric i accessible per a la majoria de veïns de la ciutat”. Trenado ha remarcat que “es tracta d’un projecte pilot, fet que ens permetrà canviar la ubicació de la platja en les pròximes temporades si l’experiència d’enguany no reeixís”