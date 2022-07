L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / Europa Press

El Govern de Barcelona, amb el suport d'ERC, ha rebutjat dues proposicions de Cs i del PP que demanaven suspendre la taxa de recollida de residus i reemborsar allò recaptat després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va declarar nul el tribut municipal aprovat al febrer de 2020 i que s'inclou al rebut de l'aigua.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha defensat la taxa "vigent", en resposta a les iniciatives presentades a la comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament d'aquest dimecres i que han rebut el suport de Junts, Valents i de la regidora no adscrita Marilén Barceló.

Des d'ERC, Jordi Castellana veu la taxa com una eina positiva, però ha matisat que no s'estan complint dues de les tres condicions que va exigir la seva formació: els avenços en el calendari d'individualització de la taxa i la "bonificació als territoris que més" reciclen".

PART DE L'OPOSICIÓ, A FAVOR



Segons la presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, el “principal argument que dóna el tribunal” és el criteri en què el Govern municipal ha dissenyat el càlcul de les quotes, i han demanat un sistema eficaç per incentivar la recollida de residus.

El popular Josep Bou ha criticat l'"afany recaptatori" de la taxa perquè, segons ell, s'ha recaptat més del que estava previst, i ha defensat la proposta dels populars que es deixi d'aplicar la taxa i se'n doti una provisió comptable per valor de l'import recaptat per --en paraules seves-- prudència.

El regidor de Junts, Joan Rodríguez, ha mostrat el rebuig a la taxa per no generar incentius ambientals ni socials i ha considerat que es penalitza les llars amb més membres que probablement gasten més aigua, però que potser ho reciclen tot: “El que és desitjable seria tenir taxes que no les tombin els tribunals", ha conclòs.

Eva Parera (Valents) ha demanat a més que el Govern municipal no presenti recurs a la sentència del TSJC i li ha retret: "Aquí tots els vam dir que era una mala mesura, que no complia el seu objectiu, que era il·legal", ha dit subscrit també la regidora no adscrita.

RÈPLICA DEL GOVERN



"Defensarem no només els interessos de l'Ajuntament mentre que hi ha una llei que ens obliga a tenir taxes de recollida de residus sinó també la manera de fer els càlculs", ha recalcat Badia, que ha afegit que la taxa barcelonina de residus està - en les seves paraules- a anys llum de reflectir tots els costos que hauria de reflectir.

El titular d' Emergència Climàtica de Barcelona ha recordat la llei de residus estatal, segons la qual la taxa de residus ha d'incorporar "tots els costos", i també el criteri de la Generalitat per atorgar subvencions municipals vinculades al retorn del cànon de residus, condicionat al fet que la creació de taxes de recollida de residus municipals.