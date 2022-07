La manca de la necessària d'inversió en neteja a Barcelona produeix aquestes situacions/ @CatPress

ERC ha volgut denunciar que l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau com a alcaldessa va gastar un pressupost menor en neteja el 2021 respecte al 2020, ja que no va executar els 70 milions d'euros extra en neteja que va prometre l'octubre del 2021.

La portaveu d’Esquerra Republicana al consistori, Jordi Coronas, ha confirmat a Catalunyapress que es portarà aquesta qüestió al plenari del proper 22 de juliol.

“Ens trobem de nou amb un anunci, amb la política del marketing del govern municipal que no es fa efectiva ni pressupostàriament, ni tampoc amb les mesures que preses”, ha declarat Coronas, que ha detallat que els republicans demanaran “explicacions” al consistori barcelonés amb un prec. “No sabem la resposta que ens donaran, però estem acostumats al seu tril·lerisme pressupostari”, ha criticat l’edil.

Les dades esgrimides per Esquerra apareixen als Comptes Generals del 2021, tal i com ha indicat el grup municipal. Cal recordar que la neteja és el segon dels principals problemes dels barcelonins rere la inseguretat, tal i com reflecteixen les dades del darrer baròmetre municipal, amb un 11,5% de les respostes.

