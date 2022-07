Vehicle de neteja de l'Ajuntament de Barcelona/ @EP

Un camió de la neteja municipal de Barcelona va començar a cremar sobtadament el passat 20 de juliol a les 19h de la tarda al carrer Gran Via-Muntaner. Així ho van informar alguns usuaris de Twitter, que van penjar vídeos on s'observa al camió desprenent grans quantitats de fum.

Es tracta d'un dels vehicles de 'Barcelona pel Medi Ambient', gestionat per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, del regidor, Eloi Badia, que coordina las accions municipals de manteniment i neteja dels espais urbans i verds, així com també de les seves platges. Aquesta àrea també s'encarrega de la gestió de les energies renovables, la vigilància i la reducció de contaminació, i el manteniment, enllumenat i pavimentació de la via pública. I sembla que no compte amb el suficient manteniment necessari donat l'episodi viscut aquesta setmana en ple de Barcelona del que es va fer ressó un barceloní.