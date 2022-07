Acte de firma de l'esdeveniment / Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha signat aquest dimarts un acord de col·laboració amb World Padel Tour, amb la finalitat de què Barcelona sigui la seu de l’Estrella Damm Master Final 2022 d’aquest circuit. Concretament, se celebrarà al Palau Sant Jordi entre els dies 15 i 18 de desembre.

Els encarregats de signar el document de col·laboració han estat el tinent d’Alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni; el regidor d’Esports, David Escudé; i el president World Padel Tour, Ramón Agenjo. També hi han participat en l'acte el jugador i la jugadora de pàdel Agustín Tapia i Alix Collombon (número 3 del rànquing i 22 del rànquing World Padel Tour de la seva categoria, respectivament), així com d’Àlex Corretja, recentment incorporat a aquesta organització com adjunt a presidència.

MÉS INFORMACIÓ Barcelona celebra el tast de cerveses més gran del món

Jaume Collboni ha celebrat que Barcelona es vinculi amb el World Padel Tour. “L’esport i els grans esdeveniments esportius formen part de l’ADN de la ciutat i no podem deixar passar l’oportunitat de vincular-nos més amb el pàdel, un esport que cada dia suma nous adeptes i al qual li augurem un gran futur”, ha assenyalat.

David Escudé, per la seva banda, ha qualificat aquesta aliança com “un pas endavant per ratificar el compromís de Barcelona amb el pàdel, un esport que està creixent molt a la nostra ciutat tant en l’àmbit professional com amateur”.

Per la seva part, Ramón Agenjo espera que s'aconsegueixin xifres històriques i ha avançat que hi haurà moltes sorpreses. “Barcelona es vestirà de pàdel per rebre els professionals”, ha destacat.

L’acord també ofereix la possibilitat de prorrogar fins al 2024 la seu barcelonina per aquest rellevant esdeveniment.