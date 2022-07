Luna Ki, una de les artistes que actuarà a La Mercè / Europa Press

Un centenar d'artistes i grups de l'escena musical local, nacional i internacional actuaran per les festes de la Mercè de Barcelona del 23 al 26 de setembre, dins de la programació del Barcelona Acció Musical (BAM), Acció Cultura Viva i Música Mercè, amb concerts de lliure accés distribuïts en 12 espais.

En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que, entre els espais programats, en destaquen alguns que repeteixen per tercer any consecutiu com a escenaris de la Mercè, com el Teatre Grec i els Jardins del Doctor Pla i Armengol.

MÉS INFORMACIÓ Barcelona serà la seu de l'Estrella Damm Barcelona Master Final 2022 del World Padel Tour

A més, aquest any es recuperen escenaris clàssics de la festa major com la rambla del Raval, l'avinguda de la Catedral, la de Maria Cristina i l'Escenari Mediterràniament d'Estrella Damm a la platja de Bogatell.

També es mantenen espais com el Moll de la Fusta, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaça Major de Nou Barris i la Fabra i Coats, i s'estrenen espais com ara la ronda de Sant Antoni i Zona Universitària.

La ciutat convidada aquest any serà Roma, que ha inspirat concerts com el de Vozes, dedicat a la italiana Mina, que comptarà amb la participació de la mezzosoprano catalana Marta Valero i el cor social de Rachele Andrioli, format per 16 dones.

ARTISTES



La direcció artística del BAM, que es va estrenar l'edició passada, planteja una trentena d'artistes i col·lectius de l' escena musical "menys convencional", com Frantic Amber, Luna Ki, Asma Hamzaoui, Cartel Madras i Anika.

Música Mercè, programada per primera vegada per la nova directora artística Gisela Sais, acull una quarantena de concerts, on actuaran des del jove duet format per la trombonista Rita Payés i la pianista Lucia Fumero al productor i multiinstrumentista cubà Alain Pérez o la formació responsable de la banda sonora de l'exposició Frida Kahlo de l'Ideal Centre d'Arts Digitals, entre d'altres.

El festival Acció Cultura Viva aposta aquest any per les diversitats i la paritat de gènere, on tenen un especial protagonisme grans icones del feminisme musical i artistes dissidents com La Maga, Joana Dark i Dj Trapella, entre d'altres.