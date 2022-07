El servei funciona de forma ininterrompuda. Foto: Aj. de Barcelona

Des d’aquest mes de juliol els adolescents i joves de Barcelona disposen d’un xat per poder parlar sobre el patiment i malestar emocional de manera confidencial i immediata. Aquest nou servei, atès per una quarantena d’orientadors i orientadores formats per especialistes de la salut mental, és gratuït i està operatiu les 24 hores del dia, cada dia de l’any.