Escombraries als carrers de Barcelona / Arxiu

La UGT Serveis Públics ha denunciat l'incompliment de l'acord signat a l'abril, en el qual s'establia que el personal de recollida d'escombraries cobraria l'actualització i els abonaments pendents de l'IPC de 2021 i 2022 fins a dia d'avui. El problema, però, és que els treballadors encara no han cobrat aquesta part que els pertoca i que ja s'havia acordat entre representants dels quatre contractes adjudicataris del servei de neteja i els sindicats.

Un mes després de signar l'acord, al maig, els 4.000 treballadors i treballadores de les companyies adjudicatàries de neteja de la ciutat ––FCC Medi Ambient SAU, Corporació CLD Serveis Urbans de Tractament de Residus, Urbaser i Prezero España-- van cobrar l'increment del 0,6% corresponent a l'IPC de 2019 i 2020. Tanmateix, el segon pagament s'havia d'efectuar durant aquest juliol, per l'import corresponent a la pujada d'IPC de 2021 (6,0%) i el primer semestre de 2022 (2,5%, amb un topall de 4%)... però no s'ha realitzat.

Ramón Cebrián, president de la UGT Serveis Públics Catalunya, explicava a CatalunyaPress que aquest segon pagament no s'ha efectuat perquè les empreses esmentades i l'Ajuntament no han arribat a un acord, per la qual cosa, els perjudicats són ells. "És la primera vegada que s'incompleix un acord", lamenta Cebrián.

Recordem que aquest increment l'haurien de pagar les empreses, però una part d'aquest import estava subjecte als preus que havia de revisar l'Ajuntament respecte als preus que hi havia anteriorment. Per tant, mentre no hi hagi un acord entre les dues parts, les protestes per part dels treballadors del sector de la recollida d'escombraries estaran assegurades.

En conclusió, si no s'efectua el pagament de la part restant, es veuran abocats a fer vaga durant les festes de La Mercè. "A partir de setembre, la nostra idea és començar a fer mobilitzacions, alguna aturada i culminar-ho amb una vaga als voltants de la Mercè", concloïa el president de la UGT.