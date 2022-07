50 taxis participen a la iniciativa, "pionera" a Europa

| @ep

Un total de 50 taxis de Barcelona portaran un desfibril·lador d'última generació per actuar davant d'aturades cardíaques com a part d'una prova pilot "pionera" a Europa i que posteriorment s'estendrà a altres ciutats d' Espanya .

Aquesta iniciativa s'emmarca al projecte 'Taxi cardioprotegit' impulsat per la Fundació Barcelona Salut i SOS Taxi , que ha arrencat aquest juliol i durarà entre 18 i 24 mesos, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'objectiu de la iniciativa és poder atendre de forma ràpida qualsevol aturada cardiorespiratòria que es produeixi a prop d'un taxi amb desfibril·lador a través dels serveis de geolocalització del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els taxistes han rebut un curs de suport vital bàsic i d'ús de desfibril·ladors a càrrec de la Creu Roja , que col·labora a la iniciativa juntament amb el SEM i l' Ajuntament de Barcelona.

El projecte s'ha presentat aquest divendres a l' Ajuntament de Barcelona amb representants de les entitats que participen al projecte i la tercera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet , que ha sostingut que el taxi “sempre ha demostrat que és un col·lectiu socialment compromès ".

Els taxis portaran un distintiu amb la paraula 'cardioprotecció', i aquesta iniciativa se suma a la instal·lació de desfibril·ladors en estacions de metro, mercats, farmàcies, centres esportius, instal·lacions policials i passos fronterers que ha impulsat Fundació Barcelona Salut.

PROMOTORS



El president de la Fundació Barcelona Salut, el doctor Luis Donoso, ha explicat que aspiren que en acabar la prova "s'apreciï com a normal que aquests vehicles de servei públic incorporin tecnologies" per actuar davant d'afectacions sobrevingudes al cor.

El secretari de SOS Taxi, Iban Sesma, ha sostingut que el projecte no hauria vist la llum si no fos per la "implicació social" del col·lectiu i el treball dels últims tres anys perquè sortís avançat.

Els clients dels taxis amb desfibril·lador també podran accedir a serveis de la tecnològica Huawei enfocades a la salut: la vicepresidenta a Espanya, Therese Jamaa, ha destacat el paper dels productes vinculats a aquest sector en la seva estratègia global i ha celebrat que el projecte mostra “com la tecnologia és una eina fonamental per millorar la vida de les persones”.