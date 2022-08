El regidor Eloi Badia després d'un mitiing el passat 11 de març de 2022/ @BarcelonaEnComú

Al nou curs polític de setembre al consistori barceloní han rubricat una sèrie de mesures que prometen encendre nous nous focs de llarg a llarg de la ciutat comtal. L'Ajuntament de Barcelona, de la mà del regidor dels "mil nyaps", Eloi Badia , ha decidit avançar una hora el tancament de terrasses a cinc places del districte de Gràcia cada dia de la setmana entre abril i octubre, i els divendres, dissabtes i vespres de festius entre octubre i abril.

Les activitats de restauració a diverses zones del barri del Raval, on s'ubica el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), i del barri Gòtic avançaran també el tancament de les 3 a les 2 hores, les terrasses a les 23 hores durant tota la setmana, i els comerços de venda alimentària, com a supermercats petits, hauran de tancar a les 22 hores.

Cosa que sumarà a l'avenç de tancament també a les terrasses de bars i restaurants al carrer d'Enric Granados del districte de l'Eixample per reduir el soroll nocturn, però no el soroll econòmic i social que a la ciutat de Barcelona comença a ser sordidor i que no passa desapercebut per al comú dels mortals que viuen, fan turisme o treballen als seus carrers i les omplen de vida. Perquè és la gent la que dóna vida a les ciutats i en base a tantes restriccions i prohibicions es comença a asfixiar l'ànim col·lectiu d'una ciutat on la vida social sempre ha estat un dels seus millors actractius, més enllà de campanyes institucionals.

També s'avançarà el tancament de restaurants, la venda alimentària i les terrasses al carrer de Joaquim Costa i la plaça dels Àngels del Raval, i el carrer d'Escudellers i la plaça de George Orwell al barri Gòtic, del districte de Ciutat Vella. El districte de Sants-Montjuïc també avançarà el tancament de terrasses i establiments a la plaça dels Jardins de la Mediterrània.

LES MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA AUGMENTARAN ELS COSTOS DE TERRASSES PER A BARS I RESTAURANTS DE BARCELONA

Aquest detallat d'avanç de tancament l'ha explicat promenoritzadament aquest dimarts, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l' Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia , en una roda de premsa en què ha explicat els plans per reduir la "contaminació acústica" als carrers i places dels diferents districtes de la ciutat.

Per al regidor, Eloi Badia, el soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població i per a ell cal garantir el descans dels veïns, tot i que ha assegurat que “en aquest moment no està previst ampliar-ne cap altra carrer a aquest horari" de les ja esmentades en aquesta roda de premsa.

Perquè a partir d'ara hi haurà a Barcelona "zones saturades de terrasses" , cosa que comportarà que no es consolidarà cap llicència de terrasses de les trucades extraordinàries a tota la ciutat. A més s'implantaran noves mesures de taules i cadires autoritzades amb llicència ordinària com a límit màxim admissible i limitar el nombre de mòduls permesos per terrassa.

També serà obligatori que les taules i les cadires tinguin taps de silicona, que les cadenes que assegurin els elements de les terrasses estiguin plastificades i que s'adaptin totes les llicències en règim transitori a l'Ordenança de Terrasses. A més, s'establiran plans d'inspecció específics i el reforçament de la presència de la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja.

L'alcaldessa Colau divertint-se de matinada a les festes de Gràcia de 2019/ @Twitter

Unes mesures que suposarà el desemborsament de diners per part dels afectats que en compliment de la nova normativa hauran de posar en marxa la compra dels elements addicionals amb menys taules que cobreixin les despeses finals.

Enxampada l'alcaldessa a les 5 del matí a les festes de Gràcia el 2019 totalment despreocupada pel "soroll veïnal"

Els Bars i restaurants de Barcelona acusen l'alcaldessa Ada Colau de mentir el sector i anuncien que es defensaran

Davant d'aquest allau de mesures el director del Gremi de Restauradors de Barcelona , Roger Pallarols, ha previst "una judicialització sense precedents i massiva" tant per la retallada dels horaris de les terrasses com pel de l'horari de les llicències d'activitat anunciat pel Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, ha assegurat que el sector donarà una "resposta molt contundent" als nous horaris, atès que el que el sector està vivint "aquests dies d'agost és gravíssim" i ho ha definit com un atac directe i una agressió sense precedents contra la restauració , en les seves paraules.

Ha assegurat que l'equip municipal presidit per l'alcaldessa Ada Colau "ha decidit unilateralment reobrir la guerra de les terrasses" i iniciar un enfrontament amb el sector de la restauració.

Ha recordat que el pacte sobre els horaris que es va assolir el 2018 ja és un dels més restrictius a Catalunya i a tot Espanya i ha lamentat l'“incompliment” de la paraula donada per l'Ajuntament.

A més, el Gremi de Restauració de Barcelona ha retret al Govern d'Ada Colau la "denegació massiva" de sol·licituds per consolidar les terrasses excepcionals autoritzades durant la pandèmia. Ha concretat que el percentatge de denegació al conjunt de la ciutat frega el 80% , que s'han tramitat quatre de cada deu sol·licituds, i que d'aquestes un 6% es troba a les anomenades zones saturades.

El gremi calcula que més del 70% de les denegacions es deu a una aplicació incorrecta de l'ordenança, com ara "creure que la terrassa no pot sobrepassar els límits de la façana del local quan en realitat la normativa és flexible i sí el que permet de manera expressa".

El director del gremi, Roger Pallarols, ha criticat que durant el darrer any el Govern municipal “ha alimentat amb constants promeses públiques una expectativa que els restauradors han acollit amb esperança. Denegar sistemàticament i sense justificació, tal com s'està fent, significarà haver-hi enganyat el sector, haver-lo fet creure que presentar la petició serviria per conservar la terrassa".

A més, el gremi ha apuntat que la situació al districte de Ciutat Vella és "sensiblement pitjor que la del conjunt de la ciutat", ja que han constatat que amb un 85% dels expedients resolts, el percentatge de denegació és del 99% . En paraules de Pallarols: " Ciutat Vella no pot romandre al marge del compromís polític que han assumit l'alcaldessa i els dos primers tinents d'alcaldia. Ciutat Vella no pot anar per lliure . Per això, hem demanat al govern, per escrit, que recondueixi la catastròfica situació actual".