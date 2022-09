Arxiu - Una treballadora dels serveis de neteja de Barcelona. Arxiu - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

El sindicat UGT manté la vaga dels serveis de la neteja de Barcelona des de dimecres 21 a les 21 hores fins dilluns 26 a les 21 hores, que coincideix amb la celebració de les festes de la Mercè: " S'ha perdut la confiança en la negociació ”, explica el president d'UGT Serveis Públics de Catalunya, Ramon Cebrián.

En declaracions a Europa Press aquest dimecres, Cebrián ha detallat que aquest dimarts van tenir un acte de conciliació i de propostes de serveis mínims a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat amb les empreses, però que no hi va haver acord.

Des del sindicat, critiquen que la proposta de serveis mínims de les empreses són "més dels que es fan habitualment", i si es manté la vaga, segons preveu UGT, el Govern haurà de determinar els serveis mínims a Barcelona la setmana que ve.

La proposta d'UGT recull garantir la neteja dels entorns de centres escolars, residències de gent gran, mercats i centres hospitalaris, a més d'una "retenció" per a emergències i un servei de recollida de xeringues.

"Es fa perquè es noti" , ha reivindicat el representant d'UGT, que ha recordat que des del 1980 no hi ha hagut mai una vaga de neteja i que aquesta s'ha convocat perquè un acord no s'ha respectat, cosa que ha trencat, segons ell, la confiança en la negociació.

Sobre la posició de l'Ajuntament, ha dit que encara no hi han parlat i ha augurat que estan buscant una "sortida", i ha advertit que el sindicat no acceptarà la seva proposta si aquesta no va més enllà d'una firma, perquè això ja ho han fet, ha considerat.

A més, ha descartat donar més marge de temps perquè els abonin els increments salarials del 2021 i part del 2022 que haurien d'haver percebut al juliol: "Ja ho hem fet una vegada i ens han enganyat".

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit en declaracions als periodistes aquest dimecres que l'Ajuntament confia que hi hagi acord entre empreses i treballadors i ha assegurat que el consistori "està posant-ho tot perquè l'acord" sigui possible".