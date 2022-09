Neteja dels carrers a Barcelona. Foto: Europa Press

Si no hi ha un gir de 180 graus, el personal de neteja de Barcelona farà vaga entre els dies 21 i 26 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè. El motiu que ha portat els treballadors a convocar aquesta aturada és l'"incompliment de l'acord a què es va arribar l'abril d'aquest 2022 i que establia que el personal del sector de recollida d'escombraries cobraria l'actualització i l'abonament dels endarreriments corresponents al IPC del 2021 i 2022 fins a avui", segons ha explicat UGT en un comunicat a finals de juliol.

" S'ha trencat una relació de confiança i ja no ens podem creure les paraules . Ens diuen que necessiten temps i que pagaran, però la situació no es resol", explica a Catalunya Press Ramón Cebrián, president d'UGT Serveis Públics Catalunya "que lamenta que l'Ajuntament i les empreses saben que la vaga està convocada des de fa mesos”.

Cebrián apunta que és la primera vegada que empreses i administració "incompleixen" el que deuen als treballadors.

"Estem parlant d'un impagament del 6% corresponent al 2021 i un 2,5% d'aquest any", xifra, el representant sindical, que diu que té la sensació que les altres parts "s'han pres la vaga a la torera", ja que els haurien d'haver cobrat el mes de juliol passat.

Informacions de mitjans com El País han apuntat que les parts han estat en contacte per intentar reconduir la situació, però Cebrián diu que l' última trobada va ser el passat dimarts 13 de setembre, a l'"acte de conciliació per determinar els serveis mínims" i assegura que ara mateix no hi ha programat cap nova trobada entre les parts.

"SI NO COMPLIM, ENS SANCIONEN"

El president d'UGT Serveis Públics Catalunya va més enllà i assegura que allò que reivindiquen "no és cap caprici" i diu que "la plantilla està histèrica" per la situació que està vivint des que es va convocar l'aturada. Actualment, uns 4.000 treballadors i treballadores s'encarreguen de netejar els carrers de la ciutat.

Una treballadora de la neteja de Barcelona. Foto: Europa Press

"Si no complim amb la nostra comesa ens sancionen , i en canvi nosaltres veiem com no ens donen treva", afegeix Cebrián, que també deixa clar que "no admetem que se'ns assenyali ni se'ns responsabilitzi com a únics responsables d'haver arribat fins aquí". El sindicalista diu que els altres dos terços de responsabilitat són de l'Ajuntament i de les empreses que gestionen aquest servei.

L'AJUNTAMENT ESPERA "UNA MERCÈ NORMALITZADA"

Catalunya Press també s´ha posat en contacte amb l´Ajuntament barceloní. Fonts del consistori es remeten a les declaracions que va fer el regidor de Cultura, Jordi Martí, dilluns passat 12 de setembre, que va assegurar que "continuem asseguts amb tothom (també hi ha prevista una vaga dels conductors de TMB, encara que en aquest cas únicament està convocada el 22 de setembre) i espero que tinguem una Mercè normalitzada", ha afirmat.

I és que es tem que es produeixin macrobotellons, ja que l'oci nocturn estarà obert i s'espera una assistència massiva de gent (la Mercè no tindrà limitacions pel coronavirus).

Tot i això, Martí va assegurar que confia que no hi hagi aquestes trobades de gent bevent al carrer, i en la mateixa compareixença de presentació de la festa va apuntar que en les dues últimes grans celebracions viscudes a Barcelona (les festes de Sants i de Gràcia) , no n'hi va haver cap.

Les declaracions de Martí van tenir continuïtat per part del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que dimecres 14 passat va assegurar que Ajuntament confia que hi hagi acord entre empreses i treballadors i va dir que "estan posant tot de la seva part perquè l'acord sigui possible".