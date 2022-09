Estrella Damm i Fundació Cram organitzen una neteja col·lectiva de la platja del Prat | @ep

Estrella Damm i la Fundació Cram han organitzat aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional de les Platges una neteja col·lectiva de la platja del Prat de Llobregat , en què han participat 270 voluntaris.

Sota el lema ' La festa de la platja ', la iniciativa busca conscienciar la població sobre l'emergència ecològica a què està exposada la Mediterrània i la necessitat urgent de protegir els mars, han informat en un comunicat conjunt.

La jornada ha començat amb l'alliberament de la tortuga Daura , ja preparada per tornar al seu hàbitat natural després que el desembre del 2021 ingressés ferida al Centre de Recuperació d'Animals Marins després d'impactar amb una embarcació.

La directora de responsabilitat social corporativa (RSC) d´Estrella Damm, Alba Linares, ha alertat que la degradació de l´entorn marí causat, "en part, per l´acció humana", i ha reafirmat el compromís de l´empresa en la protecció del medi ambient .

Per part seva, la responsable de 'fundraising' i comunicació de la Fundació Cram, Montse Pal, ha destacat que la conscienciació ciutadana és "molt necessària per donar a conèixer els problemes que pateix el mar" i per preservar el patrimoni natural.

Es tracta d'una neteja emmarcada a la campanya mediambiental '1m quadrat per les platges i els mars', que promou el Projecte Libera, i les deixalles recol·lectades aquest dissabte seran classificades per a la seva correcta gestió.