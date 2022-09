Cartell dels concerts / Estrella Damm

Un any més tornen els Concerts de la Mercè d’Estrella Damm a la Platja del Bogatell. Se celebraran dues jornades musicals, 23 i 24 de setembre, a l'Escenari Mediterràniament que faran gaudir i cantar als barcelonins i barcelonines.

Els sabadellencs 31 FAM, convertits en tot un fenomen gràcies a cançons com “Nens del barri” o “Valentina”, donaran el tret de sortida als concerts del 23 de setembre, protagonitzats per la música urbana. Els seguirà Alizzz, un dels productors més importants de casa nostra i guanyador de tres Grammy llatins. Finalment, la rapera de prestigi internacional Santa Salut tancarà la nit amb les cançons de temàtica social, revolucionària i feminista del seu segon treball, “Discordia”.

Pel que fa a la nit del dissabte 24, començarà començarà amb la música festiva, compromesa amb el medi ambient i reflexiva de Marcel i Júlia. Els seguiran Els Catarres, amb els temes del seu darrer disc “Diamants”, i tancaran la nit Delafé y Las Flores Azules, actualment immersos en una exitosa gira de retorn amb motiu del seu vintè aniversari.

Per tal de completar les actuacions a l'Escenari Mediterràniament, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm oferirà un programa d'activitats per a tots els públics els dies 25 i 26 de setembre, on hi regnarà la música, les activitats per als més menuts de la casa i una àmplia oferta gastronòmica.

HORARIS DELS CONCERTS DE LA MERCÈ D’ESTRELLA DAMM (Platja de Bogatell)

Divendres 23 de setembre

21:30 h: 31 FAM

23:30 h: Alizzz

01:30 h: Santa Salut

Dissabte 24 de setembre

21:30 h: Marcel i Júlia

23:30 h: Els Catarres

01:30h: Delafé y Las Flores Azules

HORARIS ACTUACIONS BAM A L’ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM (Antiga Fàbrica Estrella Damm)

Diumenge 25 de setembre

12:00 h: DJ Marta Mer

13:00 h: Júlia Colom

14:00 h: DJMeritxell de Soto

17:15 h: Krissia i Lil Ella

18:15 h: Fotos de la Novia

19:15 h: Cooba & Queency

20:15 h: AL-V

Dilluns 26 de setembre

12:00 h: DJ Yamamemaru

13:00 h: Catàrsia

14:00 h: DJ Hanakito

17:15 h: Anna Ferrer

18:15 h: Magia Bruta

19:15 h: Los Voluble

20:15 h: Mans O