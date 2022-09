Cartell d'una ZBE / Arxiu

El Dia Mundial Sense Cotxes, que se celebra aquest 22 de setembre, és una iniciativa que va néixer a finals del segle passat amb l'objectiu de reduir la utilització dels turismes, a causa de l'impacte que provoca al medi ambient l'ús massificat d'aquest medi de transport. Va ser precisament l'any 2000 quan es va constituir una iniciativa a nivell continental per la Comissió Europea, i arran d'aquí, també es va establir la Setmana de la Mobilitat en què s'implementen activitats per reduir l'ús del cotxe.

En matèria de reduir la feina dels vehicles, Barcelona es podria dir que és pràcticament una experta. El 2019, l' Àrea Metropolitana de Barcelona va instaurar la Zona de Baixes Emissions (ZBE), una àrea de més de 95 km2 en què s'incloïa Barcelona i els municipis circumdants per prohibir la circulació dels vehicles més contaminants i així millorar la qualitat del aire.

Alguns dels municipis inclosos en aquesta zona, més enllà de Barcelona (excepte la Zona Franca Industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), són Sant Adrià de Besòs i l' Hospitalet , i part dels municipis d' Esplugues i Cornellà.

VETO ESCALONAT

La ZBE de Barcelona va anar restringint de manera esglaonada l'accés als vehicles més contaminants:

- 1 de gener de 2019: circulació restringida durant els episodis de contaminació a turismes i altres vehicles lleugers sense etiqueta ambiental.

- 1 de gener del 2020: prohibició permanent als turismes, motos i ciclomotors sense distintiu ambiental de la DGT, en l'horari de 7:00 ha 20:00 h de dilluns a divendres.

-1 d'abril del 2021: s'afegeixen les furgonetes sense distintiu ambiental de la DGT als vehicles restringits en el mateix horari.

- 1 de gener del 2022: s'hi afegeixen els autobusos i autocars sense distintiu de la DGT als vehicles restringits en el mateix horari.

Totes aquestes restriccions s'emmarquen dins de la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008 , relativa a la qualitat de l'aire ambient ia una atmosfera més neta a Europa.

No complir-ho pot incórrer en multes per a les grans ciutats, i per això algunes de les principals metròpolis europees com Londres, París, Berlín o Brussel·les ja tenen instal·lat un sistema similar.

De fet, a Espanya també hi haurà grans canvis en aquest àmbit de cara al 2023. Segons la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica , els municipis de més de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants que superin els valors límit de contaminació hauran de comptar amb una zona de baixes emissions, i gairebé 150 ciutats hauran d'adherir-s'hi.

LA ZONA DE BAIXES EMISSONS DE BARCELONA ( ZBE) ÉS ALTAMENT QÜESTIONADA

Barcelona compta amb una zona de baixes emissions que ha estat altament qüestionada pel seu alt nivell restrictiu. De fet, el març del 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar la ZBE perquè faltaven "informes que avalin algunes restriccions, excés de l'àmbit geogràfic d'implantació o massa restricció del tipus de vehicles afectats". Tot i això, la Generalitat, l'Ajuntament i l'AMB van presentar un recurs contra aquesta sentència.

El juliol del 2021, el TSJC va fer un capot a la ZBE i va rebutjar la seva anul·lació de forma provisional abans que la sentència que la va tombar fos ferma. L' Associació Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries va ser l'encarregada de sol·licitar-ne l'anul·lació.

Tot ha de ser dit, el juny de 2022 l' Agència de Salut Pública de Barcelona va publicar la primera avaluació sobre l'aplicació de la ZBE, els resultats de la qual no han estat del tot satisfactoris. Segons l'informe, " no ha permès detectar un canvi apreciable en el nivell de NO2 (diòxid de nitrogen) " als trams analitzats.

A l'informe s'explica el següent: "Durant el confinament de la primavera amb fortes restriccions de la mobilitat és quan la reducció del NO2 en comparació a la dels anys anteriors va ser més forta. Durant el confinament, la reducció relativa de NO2 va estar a prop del 50%, amb variacions segons la zona (la màxima reducció a la ZBE trànsit amb un 63% i la mínima a la zona propera de trànsit, amb un 47%) Durant la resta de l'any després del confinament, la reducció respecte a els anys anteriors s'han mantingut entre un 41% i un 25% depenent de la zona.

[...]

Per tant, les dades de NO2 disponibles no indiquen un canvi substancial en el nivell de NO2 a la ZBE respecte a les zones control des de l'entrada en funcionament de les sancions el setembre del 2020”.

En conclusió, segueix en dubte una mesura per frenar la contaminació els resultats de la qual han estat decebedors, ja que no arriben ni al 50%.