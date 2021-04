La Síndica de Barcelona insta l'Ajuntament a fer canvis en la ZBE després de la denúncia d'ASOCPARC

Al març de 2016, diverses persones van fundar una plataforma ciutadana en contra de la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) plantejada per l'Ajuntament de Barcelona. El 2017 van passar a ser una associació, l'actual Associació Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries (ASOCPARC), que compta amb uns 5.000 socis i reclama a l'Ajuntament canvis en la normativa de la ZBE.





Acció de ASOCPARC (ASOCPARC)





Mònica Xufré, fundadora i vicepresidenta d'ASOCPARC, explica a CatalunyaPress que la intenció de l'associació no és acabar amb la Zona de Baixes Emissions, sinó transformar-la. "No neguem que hi hagi d'haver una Zona de Baixes Emissions, però no de la manera que l'han planificat", assegura. Xufré considera que l'Ajuntament de Barcelona està creant un problema amb aquesta nova normativa i denuncia que, a més, no hi ha un indicador vàlid de la contaminació dels cotxes: "imagina't un jubilat que té un cotxe de tota la vida que utilitza una vegada a la setmana perquè aquest dia va a buscar als seus néts a l'escola. Aquest vehicle és molt poc contaminant, perquè els km que fa a l'any són els mínims. En canvi, hi ha vehicles -els famosos sub- que circulen moltes hores al dia i són altament contaminants".





Des de l'entitat volen fer visible que aquestes mesures afecten sobretot la població amb menys recursos econòmics, la que no es pot permetre adquirir un vehicle nou, ni en la majoria dels casos de segona mà. És per això que des de la seva fundació, ASOCPARC ha interposat diverses denúncies -al febrer van interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què recollien "la injustícia de la Zona de Baixes Emissions tal com s'ha plantejat"- i queixes davant el Síndic de Greuges i la Síndica de Greuges de Barcelona.





"Nosaltres proposem una economia circular; volem que molta gent que perdrà els seus llocs de treball pugui optar a nous llocs de feina dins del mateix ram: si s'aprofiten els vehicles, empleats de fabricants nous trobaran on recol·locar-se", expliquen des de ASOCPARC.





Reunions amb polítics

Xufré explica la impossibilitat de l'associació per reunir-se amb els polítics de l'Ajuntament de Barcelona. "Mai hem aconseguit reunir-nos amb l'alcaldessa, ni amb Janet Sanz, ni Eloi Badia. Ens van derivar un cop a Frederic Ximeno i una altra vegada ens van derivar a Rosa Alarcón. Cap dels comuns s'ha dignat mai a seure amb nosaltres. Hem parlat amb ells a través de la Taula del Pacte de la Mobilitat, tant amb Eloi Badia com amb Janet Sanz i Rosa Alarcón, on els hem pogut dir el que volem. Estan assabentats de les nostres reivindicacions, propostes, solucions, etc. des de l'any 2017".





En canvi, explica que altres partits amb els que s'han reunit sí que els han donat suport. "Per exemple, el PSC veia amb bons ulls el tema de l'adaptació i l'etiquetatge mitjançant la ITV, és a dir, que fos la ITV qui classifiqués el poder contaminant de cada vehicle en funció dels km recorreguts per any". També Junts per Catalunya els va recolzar. "Són les fórmules que adopten en països que ells sempre miren, com Alemanya, Suècia, Noruega... que permeten el retrofit, que és convertir un motor que funciona a gasolina dièsel a altres mitjans alternatius com gas natural, GLT o fins i tot afegint un motor elèctric per convertir-lo en híbrid".





Resposta de la Síndica

El Síndic de Greuges ja ha emès un dictamen i la Síndica de Barcelona, dos, en què recullen algunes de les nostres propostes com que la gent de renda més baixa quedi exempta o que els vehicles puguin ser reaprofitats, ja que això és un mitjà ecològic de reducció de matèria primera.





La Síndica considera que "l'Ajuntament, en el seu moment, informava que tècnicament era possible, en alguns casos, incorporar tecnologies anticontaminació dels vehicles, per la qual cosa es considerava interessant que aquest fet pogués modificar la categorització ambiental en el cas que es demostrés la efectivitat, el que indica que es comunicava a la DGT, entitat competent ", de manera que insta l'Administració competent" que faci l'estudi i l'adopció de mesures de caràcter mecànic que permetin, en els casos en què sigui possible, l'adequació dels vehicles a les mesures de categorització de les etiquetes ambientals ", segons informa en la resolució.





D'altra banda explica que la nova situació econòmica derivada de la pandèmia dificulta encara més la renovació de parc de vehicles, de manera que recomana a l'Ajuntament "seguir treballant per tal de facilitar la possibilitat d'adopció de sistemes d'adaptació que sigui vàlids i assumibles econòmicament seguint els paràmetres d'altres països europeus ".