Les famílies nombroses demanen a l'Ajuntament de Barcelona per la ZBE

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) ha interposat una demanda contra l'Ajuntament de Barcelona per les restriccions a la circulació a determinats vehicles a la ciutat, dins de les mesures de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que consideren que " penalitza "a les famílies nombroses.





L'entitat ha indicat en un comunicat que molts dels seus membres no poden circular amb els seus vehicles per Barcelona al no complir els requisits, i ha assegurat que estan sent sancionats o es veuen obligats a comprar un nou vehicle.





El responsable jurídic de Fanoc, Pau Saumell, ha afirmat que "les famílies nombroses van a el límit de les seves despeses i viuen a el dia, i els és impossible el canvi a un nou vehicle", i ha criticat que l'horari de la prohibició, de 7 a 20 hores, cobreixi totalment la vida familiar habitual.





"Fanoc desitja com l'Ajuntament la protecció dels ciutadans de Barcelona contra la pol·lució ambiental, però no a costa de la restricció desproporcionada de drets i la discriminació cap al col·lectiu de les famílies nombroses que no disposen dels recursos per poder canviar de vehicle" , ha afirmat l'entitat.





CRÍTIQUES A L'ORDENANÇA

Per a l'organització, el concepte que s'utilitza en l'ordenança de 'vehicles presumiblement més contaminants' és "totalment imprecís i causa indefensió en moltes famílies", i no té en compte el nombre de persones que viatgen en ell o els motius dels trajectes .





"És molt menys contaminant un vehicle amb cinc o més persones d'una família que s'utilitza en moments puntuals, que diversos vehicles amb un sol conductor circulant moltes hores a el dia per la ciutat", ha afirmat Saumell.





El col·lectiu ha censurat també que no fos consultat a l'hora de fer l'ordenança, i ha criticat que les famílies nombroses "hagin estat excloses de les ajudes o allargament de terminis que l'Ajuntament de Barcelona establert per a determinats sectors".





Per tot això, Fanoc ha demanat a l'Ajuntament la nul·litat de l'ordenança i una indemnització per danys i perjudicis causats a les famílies nombroses que acreditin que han estat afectades per sancions o la privació de l'ús del seu vehicle.