Colau confirma el concert de Lola Índigo a les festes de la Mercè | @ep

Finalment, sí que hi haurà concert de Lola Índigo durant les festes de la Mercè de Barcelona . Ho farà el proper diumenge 25 de setembre a les 22:55h a l'escenari Els 40 al carrer Martí Franqués de Zona Universitària. Ho ha confirmat la mateixa alcaldessa de la ciutat comtal, Ada Colau, en un vídeo de Tik Tok en què ha repassat alguns dels concerts que es duran a terme a la ciutat durant les festes barcelonines.

Durant el dia d'avui, hi ha hagut molts dubtes respecte a si es realitzaria el concert ja que la mateixa cantant havia confirmat que no es duria a terme: "Estic tremendament trist pel que diré, però finalment no podrem fer el concert de la Mercè ”.

La cantant ho ha assegurat en un vídeo de Tik Tok : "Fa molt temps anunciant aquest concert com un fi de gira però, després de molta lluita i moltes coses que ens han faltat per part de l'organització, no ho podem dur a terme per raons de seguretat, per raons tècniques, per raons artístiques,...", va prosseguir la cantant.

"Ha estat tot un caos", lamenta Lola Índigo. " Tant el meu equip com els 40 (principals) han estat intentant salvar aquest concert , però crec que us mereixeu una fi de gira com Déu mana, i jo no estic disposada a prescindir de ningú del meu equip", ha explicat.