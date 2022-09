L'Ajuntament de Barcelona preveu tenir més de 70 espais de jocs totalment accessibles el 2024 (actualment n'hi ha 21 de les 906 que hi ha a tota la ciutat) per implantar "un canvi de paradigma" per fomentar l'accessibilitat i augmentar les oportunitats de joc de les persones amb diversitat funcional i persones amb discapacitat.

MÉS INFORMACIÓ Barcelona limita els horaris de les terrasses però pinta els carrers passats les 2 del matí

Per això, el consistori ha seleccionat els dissenys per crear 10 àrees de joc totalment accessibles, que preveu començar a construir a principis del 2024 després de treballar les propostes amb centres d'educació especial i entitats, ha informat en un comunicat.

De moment, el jurat ha escollit les cinc millors propostes tenint en compte l'accessibilitat i la jugabilitat de les propostes, la integració i l'adequació a les condicions d'entorn del lloc i la creació d'espais amables i confortables, fent èmfasi a l'ombra.

Les cinc propostes escollides es desenvoluparan als jardins de Màlaga (a Sants-Montjuïc), als jardins de Vil·la Amèlia i del Dr. Roig i Raventós (a Sarrià-Sant Gervasi), a la plaça Elisa Antonella (a Gràcia) i al passeig Garcia Fària (a Sant Martí).

També a l'interior d'illa de la carretera Antiga d'Horta (Eixample), a la plaça de Ventura Gassol (Sarrià-Sant Gervasi), a la plaça de Fèlix Rodríguez de la Font (Sant Andreu), als jardins de Celestina Vigneaux (Sants -Montjuïc) ia la plaça Emili Mira (Sarrià).

El pressupost total que s'haurà destinat al concurs, la redacció dels projectes i l'execució de les obres serà al voltant dels 4,38 milions d'euros.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz , ha explicat en declaracions als periodistes que posaran especial atenció a les àrees de joc inclusives, "fent un salt qualitatiu", perquè considera que l'accessibilitat de la ciutat és millorable. que vol que aquestes àrees siguin excel·lents, ha dit.

MILLORES D'ACCESSIBILITAT



D'altra banda, en els propers mesos també s'iniciaran els projectes de millora i reurbanització a diverses àrees infantils situades a diferents espais de la ciutat, amb un pressupost d' 1,1 milions d'euros , ja aprovats per la comissió de Govern.

En total, s'arreglaran més de 5.000 metres quadrats en unes actuacions que tindran una durada d'uns 20 mesos i properament també hi ha prevista la remodelació de 30 àrees infantils més.