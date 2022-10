Rosa Alarcón, regidor del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, ha utilitzat la plataforma Tik Tok per explicar i revelar que pateix una malaltia minoritària que es diu Síndrome de Meige . És una alteració neurològica que afecta el moviment dels músculs del coll, la llengua o els ulls. En el cas d' Alarcón , el pateixen als ulls ja que les parpelles se li tanquen.

Al canal de Tik Tok, explica en què consisteix la malaltia, com li van diagnosticar, com ho fa per llegir, treballar, o per visitar una exposició. La síndrome afecta una de cada 500.000 persones. Alarcón estima que a Catalunya hi ha 14 o 15 afectats.

Alarcón explica que s?ajuda d?un bastó: “Em dóna molta seguretat, sobretot de cara als altres. Abans perdia la vista enmig d'un pas zebra i m'espantava molt. Amb el bastó la gent identifica que potser no hi veig”.

“El millor d'haver fet públic el que em passa és que s'han posat en contacte amb mi tres dones més. De fet, ja els puc anomenar amigues, vam preparar una trobada a l'octubre perquè una és de Madrid”. La Síndrome de Meige afecta més dones ia partir dels 50 anys. Alarcón s'ha acostumat a portar gairebé sempre ulleres de sol, perquè la llum el molesta molt i intensifica el tancament de les parpelles.

Rosa Alarcón s'ha sentit completament recolzada pels seus companys al seu equip més directe i al grup municipal socialista que lidera Jaume Collboni i que governa en coalició amb els comuns d' Ada Colau . Quan va parar, explica, es va plantejar si tenia sentit continuar en política. “Em vaig preguntar què hi puc aportar. No tinc les mateixes capacitats, però sí d'altres. Puc aportar sensibilitat a la política”, conclou.